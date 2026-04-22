Tennis: Pastrav nei quarti all’Itf Junior Tour turco di Istanbul, Rachele Franchini al “Mladost Grill Open” di Zagabria

Istanbul. Prova entusiasmante di Riccardo Bogdan Pastrav che supera le qualificazioni ed anche i primi due turni nel tabellone finale nel torneo Itf Junior Tour turco di Istanbul (J100, hard outdoor), la “Cevansir Cup”. L’allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center di Pinarella ha messo in fila nelle qualificazioni uno dopo l’altro i turchi Aras Yilmaz per 6-4, 6-2, Hakanarda Aydlin (n.8) per 6-2, 6-3 ed il bulgaro Ivaylo Georgiev (n.4) per 6-4, 6-0. Poi all’esordio nel main-draw è arrivato il successo per 6-4, 6-4 sull’altro turco Doruk Ege Sahin, nel 2° turno facile vittoria per 6-2, 6-1 sull’iraniano Airik Abendizadekh. Ora i quarti contro il vincente del derby turco tra Ramazan Kaan Oktay (wild-card, n.1) e Ziya Ayberk Aydin.

Zagabria. Rachele Franchini subito protagonista nel torneo Tennis Europe Under 14 croato di Zagabria, il “Mladost Grill Open” (Grade 2, terra). La giovane romagnola ha battuto all’esordio l’ucraina Varvara Kozyr, testa di serie n.14. Il match era stato interrotto con l’ucraina avanti 5-2 nel 1° set per pioggia e alla ripresa Rachele si è imposta per 2-6, 7-5, 7-6. Negli ottavi nuova vittoria, questa volta contro la croata Lorena Lamesic per 6-2, 6-1. Ora quarti contro l’altra croata Ana Cerovic, testa di serie n.4.

Doppio, 1° turno: Franchini-Widmer D’Autilia contro Dirnbek-Sarhatlic (Cro).