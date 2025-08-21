Tennis, Pastore, Milesi e Storani in semifinale al Cerri

Macina risultati il torneo Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Nel femminile semifinali per Elisabetta Pastore, Vittoria Milesi e Arianna Storani. Quarti: Elisabetta Pastore (n.4)-Benedetta Mineo 6-1, 6-0, Vittoria Milesi (n.3)-Viola Rapaccioni 6-2, 6-3. Semifinali anche per Arianna Storani (n.2).Nel maschile si qualificano per il tabellone finale Achille Amadio e Riccardo Degli Angeli. Turno di qualificazione: Riccardo Degli Angeli (n.2)-Denny Bentini 6-7, 6-2, 10-7, Achille Amadio-Tommaso Giuliani 7-5, 6-4.