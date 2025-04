Tennis, Pastore-Gennari finale Under 12 al Maretennis

Battute finali al Maretennis di Bellaria per il trofeo giovanile “Primavera”. Under 10 maschile quarti: Matteo Silvani-Nathan Baldassarri 6-2, 6-3, Liam Lanzoni-Manuel Vacca 7-5, 6-4, Tobias Amadori-Riccardo Monti 6-0, 6-1, Leonardo Castori-Francesco Minguzzi 6-1, 6-2. Under 10 femminile, quarti: Maya Puscas-Anita Brolli 6-0, 6-0, Emma Mattone-Sofia Alessia Badea 6-2, 6-3, Amelia Valentini-Ginevra Baronciani 6-1, 6-1.

Under 11 femminile, quarti: Giulia Natali-Vittoria Pracucci 7-6, 6-1, Vittoria Ragazzini-Aurora Gianni 7-6, 6-1. Semifinale: Agnese Casalini-Sofia Sabatini 6-0, 6-2. Under 11 maschile, quarti: Lorenzo Verdolin-Noah Prati 6-4, 6-0.

Nell’Under 12 femminile la finale è tra Elisabetta Pastore (n.1), portacolori del Tc Riccione e Anna Gennari (Ct Cerri) che in semifinale ha battuto 4-6, 6-2, 10-5 Sol Francini (n.2). Under 12 maschile, quarti: Gianmaria Dellarosa-Alessandro Bonetti 6-3, 6-1, Patrick Balc-Gianmaria Mancini 6-1, 6-4.