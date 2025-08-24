Tennis, Pasolini, Marconi, Bevilacqua al 4° turno al Casalboni

Primi match per il torneo di 3° categoria maschile e femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Primo tabellone, secondo turno: Mauro Bertozzi (Nc)-Manuel Cortesi (Nc) 6-4, 6-3, Lorenzo Podeschi (Nc)-Alberto Manzoni (Nc) 6-1, 6-1, Federico Biondi (4.6)-Maurizio Battistini (4.5) 6-4, 6-4, Riccardo Lunghi (4.6)-Matteo Paganelli (4.6) 6-1, 6-2, Andrea Donini (4.6)-Massimo Casali (4.6) 7-6, 6-4, Lorenzo Moretti (4.5)-Nicola Casadei (4.5) 1-6, 6-2, 10-7. Terzo turno: Daniele Pasolini (4.4)-Enea Venturini (4.4) 6-4, 6-2, Daniele Bracci (4.4)-Giovanni Masinelli (4.4) 6-3, 6-2, Iacopo Marconi (4.4)-Claudio Masinelli (4.4) 6-4, 6-1, Carlos Bevilacqua (4.3)-Andrea Franciosi (4.3) 6-2, 6-1, Massimiliano Semprini Cesari (4.3)-Davide Mazzotti (4.3) 6-3, 6-2.