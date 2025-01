Tennis, partono i tornei di Porto Fuori, Pinarella e Massa

Tennix Training Center organizza, da domani a Porto Fuori il torneo Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 27 i giocatori iscritti, di cui 21 nel maschile e 6 nel femminile. Nel maschile si parte con in tabellone Under 9, presidiato dal beniamino di casa, Tobias Amadori, a seguire il tabellone finale. Nel femminile un turno avanti Noemi Gallina e Giulietta Abramovsky.

Sempre domani scatta al Circolo Ten Sport Center di Pinarella il torneo Open maschile di 2° categoria, il trofeo “Golfetta”. Notevole il numero degli iscritti, ben 124. A guidare la lista degli iscritti il 2.4 Sevan Bottari, che si allena proprio sui campi del Ten, a seguire i 2.5 Leonardo Iemmi, Nicola Ravaioli, Pietro Ricci, Diego Sabattini e Mattia Bandini, davanti ai 2.6 Luca Bartoli, Tommaso Filippi, Riccardo Parravicini, Alex Guidi e Federico Baldinini.

Da domani a domenica il Ct Massa Lombarda ospita il trofeo “Frizer” Under 11 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo con 53 giocatori al via. Nell’Under 11 femminile sono nove le giocatrici al via, nell’Under 11 maschile 21. Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) teste di serie assegnate a Robert Sebastian Cadar, Alessandro Teodorani, Tommaso Scorza e Federico Montuschi.