Tennis, partono i tornei all’Ippodromo e allo Zavaglia

E’ tutto pronto al Tc Ippodromo di Cesena per l’avvio, previsto domani, di una grande rassegna nazionale giovanile, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Al momento sono 120 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma fino al 16 giugno. Nei due tabelloni Under 10 gli iscritti nel complesso sono 30. Nell’Under 12 femminile teste di serie assegnate a Caterina Cova e Sofia Muccinelli, nel partecipato torneo maschile (33 iscritti) i giocatori da battere sono Mattia Vincenzi, Cesare Biondi, Riccardo Briganti e Lorenzo Orselli. Nell’Under 14 maschile (39 iscritti) i big sono Riccardo Bogdan Pastrav e Pietro Tombari. Si parte dal primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate a Filippo Caminati, Giacomo Guerrini e Francesco Camagni. Nell’Under 14 femminile guida le fila Agata Bravin.

Il Ct Zavaglia di Ravenna organizza da sabato il torneo di 4° categoria maschile dotato di 300 euro di montepremi. Sono 47 i giocatori al via, si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate ai 4.5 Matteo Milanesi, Michel Miano, Michele Capra, Luca Dragoni. Enrico Mistri e Claudio Moni. La sezione finale è capeggiata dai 4.1 Gianluca Bondioli, Matteo Nibbio, Gian Luca Biancoli, Andrea Mingotti, Antonio Luciani, Giuseppe Falconi, Martino Cotti Quaglio e Paolo Duranti.