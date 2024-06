Tennis, partito l’Open femminile del Ct Cacciari, si avvicina il momento di una super “Rimini Cup” al Tc Viserba

IMOLA. Concluso il “Mauro Ricci” maschile, la scena si sposta sull’Open femminile, rimanendo sempre al Circolo Tennis Cacciari di Imola.

Da sabato si gioca il 4° trofeo “Studio Seta”. Il torneo è dotato di 1000 euro di montepremi, sono 40 le iscritte, guidano le fila le 2.5 Giulia Tozzola ed Anita Picchi, seguite dalla 2.6 Elena Schueuer e dalle 2.7 Gaia Donati, Chiara Bartoli e Martina Balducci. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Camilla Speranza, Stefania Ciucci, Carlotta Gherardi, Daniela Salino e Federica Lipparini. 2° turno: Elisa Battiston (4.4)-Ludovica Monferini Morini (4.4) 6-2, 6-2, Ginevra Caroli (4.3)-Sofia Scheda (4.3) 2-6, 6-2, 10-7, Annalisa Spadaro (Nc)-Annalisa Ferraccioli (4.6) 6-0, 6-3. 3° turno: Alessia Tozzola (4.4)-Emma Bellei (4.3) 6-1, 6-1. Turno di qualificazione: Charlotte Brunelli (4.3)-Daniela Salino (4.1, n.4) 6-2, 6-2. Ora il tabellone di 3° che vede queste teste di serie, nell’ordine le 3.1 Alice Rossi, Vittoria Muratori e le 3.2 Valentina Benini e Serena Pellandra.

Giudice di gara Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

VISERBA. Ormai ci siamo, si avvicina il più grande torneo romagnolo femminile della stagione, la “Rimini Cup”, torneo Itf Women’s Tour dotato di 15000 dollari di montepremi, in programma al Tennis Club Viserba dal 22 al 28 luglio. Dunque, dopo 10 anni ritorna il grande tennis femminile a Rimini, un appuntamento del circuito Itf Women’s Tour che conta circa 500 tornei in 65 Paesi. I risultati questi tornei regalano i primi punti per la classica mondiale Wta, rappresentando il trampolino di lancio per i migliori nuovi talenti del panorama internazionale. Da sottolineare che l’ultima edizione del torneo, prima dell’interruzione nel 2014, fu vinta da Jasmine Paolini che conquistò il suo secondo torneo Itf in carriera per poi arrivare quest’anno alla posizione n.7 nel ranking mondiale dopo la finale a Parigi. Dunque un appuntamento da segnare già sull’agenda con la matita rossa.

Intanto avanza sui campi del Tennis Club Viserba un grande appuntamento giovanile, una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Giacomo Barbieri-Nicolò Pazzaglini 7-6, 2-6, 10-8. 1° turno tabellone finale: Mattia Sena-Tommaso Giuliani 6-1, 6-0.

Under 10 femminile, quarti: Emma Mattone-Matilde Ortolani 6-1, 6-2, Asia Montanari-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 femminile 4° turno: Mia Boskovic-Sol Francini 6-2, 6-0, Camilla Brolli-Elisabetta Pastore 6-3, 6-2. Quarti anche per Chiara Lugaresi.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Alessandro Marcolini (n.3)-Gianluca Mezzapesa Valdinoci 6-2, 6-2. 1° turno tabellone finale: Ludovico Zammarchi-Francesco Zanzini 6-0, 6-1, Noè Baldini (n.4)-Riccardo Piraccini 6-1, 7-6, Cesare Biondi-Leo Mazzarini 6-0, 6-0, Lorenzo Orselli-Giacomo Balzani 6-0, 6-3.

Nell’Under 14 maschile turno di qualificazione: Tommaso Mandelli (n.7)-Adam Aluigi El Attar 6-0, 6-0, Nicolò Brugioni (n.2)-Davide Capodagli 6-0, 6-0. Tabellone finale, 1° turno: Alessandro Casanova-Massimo Marcolini 6-0, 6-0, Tommaso Zanzini-Nicolò Brugioni 7-6, 6-4, Federico Attanasio-Gianmaria Sarti 6-0, 6-0, Michele Tonti-Alex Andrea Ravara 6-4, 6-1, Filippo Caminati-Alessandro Guzinschi 6-0, 6-0. 2° turno: Leonardo Tana-Ian Catallo (n.4) 1-6, 6-4, 10-2, Tommaso Zanzini-Achille Mari 6-3, 6-0.

Nel torneo Under 14 femminile turno di qualificazione: Giulia Conti-Sveva Penna (n.1) 6-2, 6-0.

Nel tabellone principale 1° turno: Francesca Mora-Emma Moroni 6-1, 6-0, Marta Bertozzi-Ginevra Baldazzi 6-3, 6-1. Quarti: Lucrezia Cavalieri (n.4)-Viola Cuppini 6-4, 6-1, Bianca Solazzi (n.3)-Eva Raimondi 6-3, 2-6, 10-7.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.