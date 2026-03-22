Tennis: partito l’Open di Primavera al Tc Riccione, Leonardo Cenciarini e Waleska Lusini vincono l’Under 14

RICCIONE. Primi match in quella che si profila come la miglior edizione di sempre del torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione. Il montepremi complessivo, tra maschile e femminile, è di 4000 euro, gli iscritti sono stati ben 302, ma alla fine sono stati scremati a 95 nel maschile, in pratica rimangono solo i 2° categoria ed i 3.1, e 55 nel femminile. Sorteggiato il tabellone finale che vede nel ruolo di n.1 del seeding il 2.1 Andrea Picchione, ormai romagnolo d’adozione, n.2 il 2.1 riminese Alberto Bronzetti, n.3 l’altro 2.1 Karol Pio Fabrizio Osti, a seguire i 2.2 Enrico Baldisserri, Alessandro Scialla, Alessandro Pecci, poi i 2.3 Nicola Ravaioli, Nikodije Trivunac, Nicola Rispoli, Filippo Alberti e Daniele Pasini.

Nel femminile la giocatrice da battere sarà la 2.2 riminese Marta Lombardini, seguita dalle 2.4 Giulia Tozzola, Serena Margherita Paris e la sammarinese Silvia Alletti e da giovanissime 2.5 come Camilla Fabbri, Gaia Donati, Ilaria Rondinelli, Agnese Stagni, Diana Rolli e Sara Aber. Insomma, un cast di grande qualità con sei giocatori nel maschile con classifica mondiale Atp e Marta Lombardini nel ranking Wta.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

Intanto sui campi del Tennis Club Riccione è andato in scena nel weekend il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 48 gli iscritti nel maschile e 17 nel femminile. Nel maschile vittoria sui campi di casa di Leonardo Cenciarini. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Gianmaria Mussoni (n.3) per 4-2, 4-2 ed in finale il compagno di squadra Ludovico Zammarchi (n.5) per 4-2, 2-4, 7-4. Semifinale: Zammarchi-Mattia Vincenzi (n.1) 5-4, 4-1.

Nel femminile finale tra Camilla Del Giovane (n.1), portacolori del Ct Porto San Giorgio, e Waleska Lusini (Tc Riccione), n.2 del seeding. Nel match-clou successo sui campi di casa per Waleska Lusini per 4-2, 0-4, 7-5.

Semifinali. Camilla Del Giovane-Greta Bonaventura 4-0, 5-3, Waleska Lusini-Eloisa Colombelli 5-3, 4-2.

Il giudice arbitro è stato Simone Lusini che ha officiato le premiazioni.