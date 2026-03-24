Tennis, partito l’Open di Primavera al Tc Riccione

RICCIONE. Primi match nel torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione. Il montepremi complessivo, tra maschile e femminile, è di 4000 euro, sorteggiato il tabellone finale che vede nel ruolo di n.1 del seeding il 2.1 Andrea Picchione, ormai romagnolo d’adozione, n.2 il 2.1 riminese Alberto Bronzetti, n.3 l’altro 2.1 Karol Pio Fabrizio Osti, a seguire i 2.2 Enrico Baldisserri, Alessandro Scialla ed Alessandro Pecci, poi i 2.3 Nicola Ravaioli, Nikodije Trivunac, Nicola Rispoli, Filippo Alberti e Daniele Pasini.

Tabellone di 3°, 1° turno: Frederick Cortesi (3.1, n.5)-Francesco Muratori (3.1) 7-5, 2-6, 10-7, Matteo Balena (3.1)-Federico Parenti (3.1) 3-6, 6-3, 12-10.

Turno di qualificazione: Leonardo Bartoletti (3.1, n.2)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-4, 6-3, Vincenzo Coppi (3.1, n.3)-Alessandro Bacchini (3.1) 4-6, 6-4, 10-4, Pietro Tombari (3.1)-Alessandro Bernardelli (3.1, n.4) 6-1, 7-5.

Si qualifica anche Lorenzo Di Perna (3.2).

Nel femminile la giocatrice da battere sarà la 2.2 riminese Marta Lombardini, seguita dalle 2.4 Giulia Tozzola, Serena Margherita Paris e la sammarinese Silvia Alletti e da giovanissime 2.5 come Camilla Fabbri, Gaia Donati, Ilaria Rondinelli, Agnese Stagni, Diana Rolli e Sara Aber.

Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 2.8 Clara Marzocchi, Angie Bentini, Giorgia Marconi, Giulia Mercuri, Emanuela D’Alba e Matilde Fini, poi il tabellone finale nel quale le big sono nell’ordine Marta Lombardini, Silvia Alletti, Margherita Serena Paris, Giulia Tozzola, Gaia Donati, Sara Aber e Cristiana Cosmeanu.

Insomma, un cast di grande qualità con sei giocatori nel maschile con classifica mondiale Atp e Marta Lombardini nel ranking Wta.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.