Tennis: partito l’Open del Tc Viserba, Lanzoni, Costanzo, Ronchi e Palai in semifinale al Quarta del River 22 Sporting Club

VISERBA. Primi match sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto.
Si qualificano dal tabellone di 3° categoria, tra le altre, Alessia Liverani (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano), Anita Amadio (Tc Riccione) e Lucrezia Lolli (Tc Perugia).
Tabellone di 3°, 2° turno: Martina Orsini (3.3)-Jessica Barbieri (3.3) 6-3, 6-2,
Turno di qualificazione: Lucrezia Lolli (3.1, n.1)-Alessia Rocchi (3.5) 6-3, 6-3, Federica Luppi (3.2)-Anna Foschini (3.2, n.8) 7-6, 6-1, Giulia Nobili (3.2, n.4)-Anastasiya Lopatina (3.4) 4-6, 6-3, 10-8, Alessia Liverani (3.2, n.7)-Camilla Mazzola (3.2) 6-2, 6-0, Anita Amadio (3.3)-Agata Bravin (3.1, n.2) 6-3, 7-5.
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.
BAGNO DI ROMAGNA. Alle battute finali sui campi del River 22 Sporting Club il torneo di 4° maschile che vede al via 53 giocatori. Semifinali per Simone Lanzoni, Giacomo Costanzo, Andrea Ronchi e Riccardo Palai.
Ottavi: Federico Ricci (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.2) 7-5, 1-6, 10-7, Simone Lanzoni (4.5)-Marco Magrini (4.2) 7-6 (6), Riccardo Palai (4.2, n.6)-Alex Podestà (Nc) 7-5, 6-2, Lorenzo Petrini (Nc)-Andrea Samorì (4.1, n.5) 6-1, 6-1, Andrea Ronchi (4.1, n.4)-Federico Para (4.5) 6-4, 6-7 (5), 10-5, Enrico Rossi (4.2)-Cristian Barasa (4.2) 4-6, 6-4, 12-10, Giacomo Costanzo (4.1, n.1)-Marco Cantagallo (4.2) 6-1, 6-1.
Il primo a conquistare i quarti è stato Giacomo Portolani (Nc).
Quarti: Costanzo-Rossi 6-2, 6-2, Ronchi-Petrini 6-3, 1-6, 10-6, Palai-Portolani 6-1, 6-1, Lanzoni-Ricci 3-6, 6-4, 10-8.