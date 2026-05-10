Tennis, partito l’Open “Circolino” al Parckin Cesenatico

CESENATICO. Primi match nel torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino” dotato di un montepremi complessivo di 1000 euro, in programma fino al 24 maggio. Sono 187 nel complesso i giocatori al via. Nel maschile iscritti 152 giocatori, si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Melega, Matteo Borghetti, Lorenzo Pistocchi, Thomas Guidi Zoffoli, Alessandro Cardellicchio, Lorenzo Vicari, Andrea Samorì, Giovanni Maria Monti, Pietro Martines e Giulio Casadei. I giocatori con miglior ranking sono il 2.2 Enrico Baldisserri, i 2.4 Samuel Zannoni e Fabio Leonardi ed i 2.5 Francesco Cartocci, Manuel Pampaloni, Sevan Bottari, Jacopo Fiorini e Gabriele Pierro.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Federico Brigliadori-Carmelo Ruggeri 6-4, 6-1, Gianluigi Lontani-Marcello Rocchi 6-1, 6-0.

Si qualifica anche Alessandro Campana.

Secondo tabellone, 1° turno: Lorenzo Geri (Nc)-Maurizio Tiboni (4.6) 6-4, 6-3, Daniele Brighi (4.5)-Giulio Modanesi (4.5) 6-2, 6-1, Elia Farneti (4.5)-Federico Manzelli (4.4) 4-6, 6-3, 11-9.

Nel femminile al via 35 giocatrici, le big sono senza dubbio le 2.5 Arianna Ovarelli, Gaia Donati, Diana Rolli, Virginia Carnino, Camilla Fabbri ed Agnese Stagni. Nel primo tabellone teste di serie nell’ordine alle 3.1 Angelica Bonetti, Agata Bravin, Anastasia Lugaresi ed alla 3.2 Bianca Cecchini.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Marcadini.