Tennis, partito il trofeo “Palmieri”: a segno Cesena, Riccione, Viserba, Rimini, Valmarecchia, Zavaglia e Faenza

RIMINI. E’ scattato domenica il trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale maschile a squadre maschile limitato ai giocatori con classifica massima 2.6. Nel 1° girone subito a segno Ct Cesena e Tc Viserba A. Polisportiva 2000 Cervia-Ct Cesena 0-3: Gabriele Sgroi-Giacomo Ercolani 6-2, 6-4, Lorenzo Bucaletti-Filippo Foschi 6-2, 6-1, Rondoni-Caminati b. Regina-Zanuccoli 7-5, 6-3. Il Tennis Club Viserba A si è imposto 2-1 in casa sul Ct Cicconetti: Pietro Corbelli-Luca Lorenzi 4-6, 6-2, 10-3, Emmauele Bomba-Francesco Paolini 3-6, 6-1, 10-8, Cortesi-Canini b. Zanzini-Zamagni 6-4, 6-3. Domenica (dalle 9) il secondo turno: Ct Cicconetti-Polisportiva 2000 Cervia, Ct Cesena A-Tc Viserba A. Nel 2° girone brillano Tc Riccione e Ct Cesena B. Tc Riccione-Ct Cervia 2-1: Manuel Schuett-Alessandro Marcantoni 6-0, 6-3, Alberto Maria Mami-Isaac Casalboni 6-0, 6-2, Botticelli-Spimi b. Pambianco-Mazzavillani 6-0, 6-1. Ct Massa-Ct Cesena B 1-2: Gian Marco Ricci-Jacopo Liverani 6-0, 6-0, Lorenzo Ravaglia-Pietro Rossi 6-3, 1-6, 12-10, Piraccini-Monti b. Cavalieri-Folli 6-0, 6-4. Domenica: Ct Cesena B-Tc Riccione e Ct Cervia-Ct Massa.

Passiamo al 3° girone dove si distinguono Ct Rimini e Tc Valmarecchia. Ct Rimini-Tc Viserba B 2-1: Alessandro Manco-Pietro Rinaldini 7-5, 3-6, 10-3, Riccardo Muratori-William Di Marco 6-7, 6-2, 10-1, Bonori-Padovani b. Vagnini-Manfredi 6-4, 4-6, 10-3. Tc Valmarecchia-Tc Ippodromo Cesena B 3-0: Edoardo Pagnoni-Luca Gori 6-2, 6-3, Enea Carlotti-Luca Ruggeri 6-3, 7-6 (4), Muraccini-Bartoletti b. Francia-Bisacchi 6-1, 4-6, 10-7. Domenica: Tc Ippodromo B-Ct Rimini e Tc Viserba B-Tc Valmarecchia. Nel 4° girone brillano Tc Ippodromo Cesena A e Tre Colli Brisighella. Tc Ippodromo A-Tennis Medicina 3-0: Beniamino Savini-Ettore Moretti 6-3, 7-6, Alessandro Galassi-Luca Caprioni 6-1, 6-2, Pompei-Passerini b. Nucera-Samaritani 3-6, 7-5, 10-8. Tre Colli Brisighella-Ct Castenaso B 2-1: Pier Paolo Campoli-Leonardo Bruni 6-2, 6-4, Lorenzo Ferrari-Davide Casadio 3-6, 7-5, 10-5, Palli-Nostri b. Bolelli-Ognibene 6-4, 6-3. Domenica: Ct Castenaso B-Tc Ippodromo A e Tennis Medicina-Tre Colli Brisighella.

Nel 5° girone partono con il piede giusto Ct Zavaglia e Tc Faenza. Ct Zavaglia-Ct Casatorre 2-1: Matteo Mucciarella-Mattia Barbarino 6-3, 6-1, Andrea Di Nunno-Gianfilippo Falconi 6-3, 6-2, Spadoni-Vallicelli b. Piazza-Casadio 3-6, 6-2, 11-9. Tc Faenza-Russi Sporting Club 3-0: Tommaso Servadei-Riccardo Cicinelli 6-4, 6-2, Mattia Sartoni-Riccardo Banzola 6-1, 7-5, Cicognani-Vincenzi b. Gordini-Mazzotti 6-2, 6-2. Domenica: Russi Sporting Club-Ct Zavaglia e Ct Casatorre A-Tc Faenza. Nel 6° girone: Ct Casatorre B-Carpi Sport B 2-1. Domenica: Ct Bologna-Ct Casatorre B.

TROFEO “IVO MINGORI”. Scatta sabato 8 febbraio (dalle 14.30) la prima fase regionale a gironi del torneo Over 45 libero maschile nel trofeo “Ivo Mingori”. Nel 5° girone si parte con Ct Cervia-Ct Cerri, nel raggruppamento anche il Tc Riccione. Nel 6° girone prima giornata: Polisportiva 2000 Cervia-Ct Cicconetti. Nel raggruppamento anche il Tc Viserba. Al via anche il tabellone Over 55, sempre sabato 8 febbraio. Nel 4° girone: Ct Casatorre-Ct Castenaso B. Nel 5° girone: San Marino Tennis Club-Forum Tennis A e Tc Faenza-Village Tc Molinella. Nel 6° girone: Tc Comune di Ravenna-Tc Marfisa Ferrara e Tc Viserba-Forum Tennis B.