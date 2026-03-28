Tennis, partito il trofeo “Galimberti Academy” Under 10-12

CATTOLICA. Partito sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy” che terrà banco fino al 5 aprile. Nel complesso sono 53 i giocatori al via suddivisi nei quattro tabelloni in programma. Tra questi sono 19 gli Under 10. Nell’Under 10 maschile quarti per Matteo Bennani.

Nell’Under 12 femminile n.1 Sofia Sabatini, n.2 Vittoria Pracucci. Nell’Under 12 maschile, il torneo più partecipato con 28 iscritti si parte con una sezione Nc, poi il tabellone finale con n.1 Gioele Romboli, n.2 Alessandro Pinto, n.3 Tommaso Cimadom e n.4 Matteo Lotti. Tabellone Nc, 1° turno: Tommaso Drei-Kevin Chiuselli 6-1, 6-3, Riccardo Monti-Guido Fabbri 6-0, 6-0, Nicolò Pazzaglini-Roberto Battarra 6-0, 6-0.

2° turno: Lapo Ricciardelli-Francesco Verni 6-3, 6-3, Leonardo Castori-Manuel Vacca 2-6, 7-5, 10-6.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.