Tennis: partito il trofeo “Forum Forlì” di Terza, Rossi-Stoppa la finale del “Città di Meldola” di Quarta

FORLI’. Primi match sui campi del Forum di Forlì nel torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta del trofeo “Forum Tennis Forlì” che terrà banco fino al 29 giugno. Sono 80 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Stefano Bandini, Daniele Gaspari, Giuseppe Falconi, Matteo Arfellini, Giovanni Maria Monti, Fabrizio Drei, Nicola Vacca, Giacomo Romagnoli, Luca Baraghini, Andrea Mascarino e Matteo Rossi. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine ai 3.1 William Di Marco, Pietro Rinaldini, Brando Andreani ed ai 3.2 Andrea Niquoziani, Filippo Flamigni ed Elia Lazzeri.

1° turno: Riccardo Valente (4.4)-Gabriele Iudica (4.4) 6-3, 6-2, Cristian Grossi (4.3)-Danilo D’Altri (4.3) 6-4, 6-0, Filippo Pracucci (4.2)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-2, 6-0. 2° turno: Antonio Battaglia (4.3)-Roberto Sanzani (4.2) 6-2, 6-3, Luca Baraghini (4.1, n.9)-Marco Schiavo (4.2) 6-3, 6-2, Raffaele Mazzoli (4.1)-Fabio Nildi (4.1) 6-3, 6-2, Frederic Raffini (4.1)-Giovanni Sgarbi (4.1) 6-1, 4-6, 12-10, Andrea Piccone (4.1)-Cristian Barasa (4.1) 4-6, 6-2, 10-3.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

MELDOLA. Sono Michele Rossi (Ct Cesena) ed Andrea Stoppa (Tennis Villa Carpena) i finalisti del torneo nazionale di 4° categoria maschile del Circolo Tennis Meldola. Si tratta della nona edizione del torneo “Città di Meldola”, 4° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. In semifinale Rossi ha battuto il beniamino di casa, Giulio Casadei, per 6-2, 6-0, mentre Stoppa si è imposto per 2-6, 6-3, 10-6 su Matteo Arfellini (Pol. Buscherini). Finale questa sera alle 18.

Ottavi: Matteo Arfellini (4.1, n.3)-Giacomo Romagnoli (4.2) 6-2, 6-4, Massimo Ceccarelli (4.2, n.16)-Matteo Rossi (4.1, n.1) 6-4, 6-7 (3), 10-3, Giulio Casadei (4.6)-Ciro Donnarumma (4.1, n.9) 6-3, 7-6 (3), Filippo Foschi (4.2)-Mario Nannucci (4.1, n.6) 6-2, 6-1. Quarti anche per Andrea Stoppa (4.1, n.2) e Davide Ceccarelli (4.2). Quarti: Michele Rossi (4.1, n.13)-Marco Schiavo (4.2) 6-1, 6-2, Casadei-Massimo Ceccarelli 6-2, 6-1, Arfellini-Foschi 6-1, 6-2, Stoppa-Davide Ceccarelli 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.