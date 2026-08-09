Tennis, partito il torneo Veterani al Tc Riccione

RICCIONE. Primi match sui campi del Tennis Club Riccione per il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale. Sono 78 i giocatori al via nei cinque tabelloni in programma nel torneo che si concluderà il 16 agosto.

Nell’Over 45 (18 iscritti) guidano le fila i 3.1 Andrea Travaglini, Francesco Mandelli ed il 3.3 Alberto Compagnoni.

2° turno: Elmar Pagani (4.2)-Fabrizio Merelli (4.6) 6-3, 6-3, Alessandro Pari (4.2)-Denis Marini (4.1) 7-5, 4-6, 10-5.

Nell’Over 55 (38 iscritti) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Maurizio Baroni Redeghieri, Paolo Galbiati, Roberto Alessandrelli, Marino Masi e Davide Tentoni. Subito a segno Marco Gianfrini, Davide Tentoni, Alberto Grassi, Guido Carlotti e Stefano Menini.

Primo tabellone, 2° turno: Paolo Zonghetti (4.4)-Carlo Alberto Brunelli (4.4) 6-3, 6-0.

3° turno: Davide Tentoni (4.1, n.5)-Federico Fastigi (4.3) 6-2, 7-5, Marco Gianfrini (4.1)-Roberto Montori (4.3) 6-1, 6-1, Alberto Grassi (4.5)-Giuseppe Andrea Bartoletti (4.3) 6-4, 6-3, Guido Carlotti (4.3)-Federico Quadri (Nc) 6-3, 6-1, Stefano Menini (4.2)-Giovanni Venturini (4.4) 6-1, 6-2.

Nel tabellone finale n.1 Pietro Montemaggi (3.3), n.2 Silvano Pozzi (3.3), n.3 Marco Pagliari (3.3), n.4 Gaddo Camporesi (3.4), n.5 Carlo Alberto Gualandri (3.4), n.6 Leonardo Bertozzi (3.4).

Nell’Over 65 il n.1 è Silvano Pozzi (3.3), n.2 Massimo Feriozzi (4.1). Già in finale Feriozzi (Sport Social Club) che in semifinale ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1).

Tra le Ladies 40 n.1 Laura Manizza (3.2), n.2 Giuliana Brunetti (3.3), n.3 Annalisa Munari (3.3). 1° turno: Nicole Sabatini (4.3)-Angela Lippa (4.5) 7-6 (7), 6-1.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.