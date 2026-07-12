Tennis: partito il Terza dell’Up Torre Pedrera, Tedeschi e Cortesi in semifinale al Quarta del Mattei, Rossi-Maestri la finale del memorial “Piccoli” al Maretennis

TORRE PEDRERA. Primi match nel torneo di 3° (limitato al 4° gruppo) organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Sono ben 120 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello intermedio che vede in campo diversi 4.1. Nel tabellone finale i big sono sicuramente i 3.4 Mario Borghi, Davide Quinto Cattoni, Giovanni Fabiani, Gianluca Vannucci, Andrea Covezzi, Francesco Zanzini, Carlo Alberto Gualandri, Federico Passerini, Nicola Ravera, Fabio Righetti, Alessandro Ciacci e Matteo Casadei.

1° turno Nc: Giampaolo Manfredini-Antonello Durante 7-6, 6-4, Federico Quadri-Francesco Rosa 6-0, 6-2, Gianluca Manzi-Gianluca Rava 6-0, 6-0, Enrico Fantini-Andrea Ferri 6-2, 6-2, Alberto Ioli-Giulio Piccolo 6-2, 6-1, Marco Carroli-Stefano Klausner 6-2, 7-5, Pasquale Pio Rinaldi-Andrea Fabbri 6-3, 6-0, Giacomo Errighi-Cristian Lazzaroni 6-4, 4-0 e ritiro, Manuel Felciani-Luca Paganelli 6-7, 7-5, 10-5.

Il torneo terrà banco fino al 26 luglio ed è diretto dal giudice di gara Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.

RAVENNA. Niccolò Tedeschi (Tennis Padel SP 7) e Cristian Cortesi (Ct Zavaglia) sono i primi semifinalisti nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Mattei di Ravenna.

Ottavi: Nicholas Giuliani (4.4)-Daniele Miani (4.1, n.3) 4-6, 6-3, 10-4, Lorenzo De Donato (4.5)-Ciro Donnarumma (4.1, n.7) 6-0, 6-1, Massimo Castori (4.1, n.2)-Filippo Dal Borgo (4.6) 6-4, 6-1, Lorenzo Franchetti (4.3)-Leonardo Castori (4.1, n.6) 6-0, 6-4.

Quarti: Niccolò Tedeschi (4.2)-Enrico De Cono (4.2) 6-3, 6-1, Cristian Cortesi (4.2)-Riccardo Casadei (4.2) 7-6, 6-2.

Il giudice di gara è Marco Contessi, direttore di gara Massimo Venieri.

BELLARIA. Finale tra Michele Rossi (Ct Cesena) e Filippo Maestri (Ct Cicconetti) nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria. Si tratta del memorial “Enrico Piccoli” coordinato dal giudice arbitro Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.

Ottavi: Federico Magnani (4.1)-Alessandro Valentini (4.2) 6-2, 6-2, Juan Manuel Barbieri (4.1)-Alberto Caroni (4.2) 6-4, 4-6, 10-5, Mario Nannucci (4.2)-Marino Masi (4.1) 6-2, 6-1, Nicola Marchi (4.1, n.2)-Marco Barbieri (4.1) 6-0, 6-2, Michele Rossi (4.1)-Marco Oliva (4.1, n.1) 6-1, 6-2, Alessandro Melega (4.1)-Luca Vitali (4.1, n.5) 6-0, 7-6, Filippo Maestri (4.1)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.3) 6-2, 6-2, Lorenzo Cenci (4.1, n.7)-Mauro Della Vittoria (4.1) 6-1, 4-6, 10-7. Quarti: Nicola Marchi-Lorenzo Cenci 6-0, 6-3, Alessandro Melega-Juan Manuel Barbieri 6-7, 6-4, 13-11, Michele Rossi-Federico Magnani 6-1, 5-7, 10-7, Filippo Maestri (4.1)-Mario Nannucci (4.2) 6-1, 6-0. Semifinali: Rossi-Melega 6-4, 6-3, Maestri-Marchi 6-0, 6-0.