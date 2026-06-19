Tennis, partito il tabellone finale dell’Open “Ricci-Bcc” del Cacciari

IMOLA. Con i primi match del tabellone finale entra decisamente nel vivo l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Cacciari. In bella evidenza all’esordio sui campi di casa Filippo Di Perna, tre volte finalista in questo torneo e reduce dalla laurea all’Università di Hilo alle Hawaii dove ha giocato il campionato Ncaa. Il primo a conquistare i quarti è stato Federico Costanzi (Tc Imola) che prima ha battuto Jacopo Liverani, poi ha beneficiato del forfait del 2.6 Manuel Alberto Righi (n.4).

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Gianfilippo Falconi (3.1, n.3)-Leonardo Bruni (3.2, n.12) 7-5, 6-3.

1° turno tabellone finale: Giacomo Fabbri (3.1)-Luca Grandi (2.8) 6-2, 7-5, Giovanni Farolfi (2.8)-Nicolò Grandi (3.1) 6-3, 6-3, Federico Costanzi (3.1)-Jacopo Liverani (2.8) 7-5, 2-6, 12-10, Leone Spadoni (2.8)-Federico Gozzi (3.1) 7-5, 6-7 (5),11-9, Filippo Di Perna (2.8)-Luca De Giovanni (3.2) 6-1, 6-2.

Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. Sono 52 le giocatrici al via, dal tabellone di 4° si sono qualificate Elena Piccolomini, Elena Albertazzi, Ludovica Monferini Morini ed Arianna Maltese. Nel tabellone finale il seeding vede nell’ordine le 2.6 Emma Lanzoni, Martina Balducci, Agnese Calzolai e Beatrice Bruni Lotti.

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Elena Piccolomini (4.1, n.1)-Michela Sgubbi (4.3) 6-3, 6-0, Ludovica Monferini Morini (4.2)-Elisa Nepoti (4.1, n.4) 6-3, 6-1, Elena Albertazzi (4.1, n.2)-Martina Feroli (Nc) 6-1, 6-4, Arianna Maltese (4.2)-Viola Cuppini (4.1, n.3) 6-1, 6-3.