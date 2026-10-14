Tennis, partito il Campionato Provinciale Over 45 e 55 al Tc Riccione

RICCIONE. Va in scena sui campi del Tennis Club Riccione il Campionato Provinciale Over 45 e 55 maschile, torneo che terrà banco fino al 25 ottobre. Nell’Over 45 si qualifica dal tabellone Nc Matteo Grossi.
Tabellone Nc, turno di qualificazione: Matteo Grossi-Matteo Manduchi 6-3, 6-1.
Nell’Over 55 subito brillano Massimiliano Marchi (Tc Riccione) ed Alberto Grassi (Ct Cicconetti).
Primo tabellone, 1° turno: Marco Bianchi (4.4)-Stefano Muccini (4.6) 6-1, 6-3. 3° turno: Massimiliano Marchi (4.3)-Loris Volpinari (4.2) 6-1, 6-3, Alberto Grassi (4.3)-Michele Moroni (4.3) 6-2, 7-6 (4).