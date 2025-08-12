Tennis, partiti il Terza del Tre Colli Brisighella e il Quarta del Parckin Cesenatico

BRISIGHELLA. Partito il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, del Circolo Tre Colli di Brisighella, il 1° trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 24 agosto. Nel maschile sono 61 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Marco Montaguti, Andrea Lombardini, Raffaele Mazzoli, Francesco Golini, Gian Pietro Neri, Federico Melli, Stefano Caroli e Paolo Duranti. Nel tabellone finale n.1 Nikola Lorenzo Adamo (3.2), n.2 Luca De Giovanni (3.2), n.3 Edoardo Vincenzi (3.3), Pier Paolo Campoli (3.3), n.5 Ian Catallo (3.3), n.6 Federico Antonini (3.3), n.7 Edoardo Belletti (3.3).

1° turno Nc: Marco Morandi-Carlo Marco Ghezzi 6-0, 6-0, Fabrizio Montaguti-Daniele Capra 6-0, 6-4, Enrico Amadori-Stefano Vanzini 6-2, 6-1, Enea Catani-Mirko Conti 7-6 (4), 7-5, Giovanni Bacchilega-Riccardo Grementieri 7-5, 6-2.

Nel femminile (10 al via) prima sezione con n.1 Claudia Filippini (4.2), nel tabellone finale guida il gruppo la 3.2 Diletta Sabbioni.

Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.

CESENATICO. Da lunedì al 24 agosto il Tc Parckin di Cesenatico ospita il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio di 4°, entrambi giunti alla seconda edizione. Nel maschile sono ben 117 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc. I big sono sicuramente i 4.1 Renzo Faedi, Alessandro Bernardi, Alessandro Terranova, Gianluca Corradini, Giulio Venturi, Giuseppe Falconi, Iacopo Mariani, Stefano Rossi, Innocenzo Varvara, Christian Giacalone, Lorenzo Giovanardi, Davide Fagioli, Gianmaria Sarti, Cristian Barasa e Gianluca Biondi. Si parte con il tabellone Nc, 1° turno: Niccolò Tedeschi-Alessandro Fabbri 6-1, 6-1. Turno di qualificazione: Simone Mazzoni-Leone Godoli 6-1, 3-6, 10-8, Marzio Baravelli-Guido Brusi 6-4, 6-0, Eugenio Alessandro Vicini-Giuliano Battistini 6-2, 6-0, Massimo Pistocchi-Alessandro Pracucci 6-0, 6-3, Alberto Manzoni-Alessio Bagaglia 7-6 (5), 7-6 (4), Giovanni Cianciaruso-Ettore Barnabè 6-2, 6-1. A seguire la sezione 4.6-4.3 che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.3 Danilo D’Altri, Luca Vitali, Fabio Altadonna, Giulio Macori, Mauro Tedeschi, Federico Manzelli, Lorenzo Pistocchi, Luca Laraia, Domenico Gasperini, Roberto Cerioli, Alessandro Giannini, Simone Calcagnini e Davide Pianini.

Si qualificano anche Federico Para e Marco Gottardo Mellina.

Nel femminile sono 36 le iscritte, le 4.1 sono Sofia Marino, Giulia Natali ed Alessia Rocchi. Si parte con la sezione Nc, poi il secondo tabellone che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 4.5 Desiree Ciampa, Francesca Vincenzi e Nataliya Bilan.

Nel doppio maschile al via 20 coppie.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.