Tennis: partiti il Terza del Tc Faenza, il Quarta del Ten Sport Center e l’Open del Casatorre

FAENZA. E’ partito oggi il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Il torneo maschile vede al via 36 giocatori, nel femminile le iscritte sono 21. Vediamo i favoriti. Nel maschile guidano le fila i 3.2 Filippo Flamigni, Marco Menichetti, Gianfilippo Falconi ed Ugo Cicognani. Teste di serie nell’ordine a Cicognani, Flamigni, Menichetti, Falconi ed al 3.3 Ian Catallo.

Nel femminile le big sono la 3.2 Anastasia Lugaresi e le 3.3 Margherita Tesselli, Caterina Cova, Miriam Samorì e Lucrezia Vanni. Prima sezione con le teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Lucia Tarlazzi, Valentina Montebugnoli ed Alessia Frontini.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi e terrà banco fino al 13 settembre.

CERVIA. Al via il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella che sarà protagonista per tutta la prossima settimana per concludersi il 7 settembre. Gli iscritti sono 55 nel maschile e 17 nel femminile. Nel maschile teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Lorenzo Gemignani, Christian Giacalone, Davide Sgarzi, Andrea Lombardini, Federico Marchettoni, Giovanni Sgarbi ed Emanuele Matteucci.

Nel femminile teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Elisabetta Pastore e Daniela Alderighi.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

CASTEL SAN PIETRO. Al via il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Casatorre, il classico torneo castellano che terrà banco fino al 12 settembre. Sono 59 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° con teste di serie nell’ordine i 4.1 Daniele Tassi, Umberto Vocale, Francesco Maria Ricci, Francesco Monteverde, Pietro Molinari ed Andrea Lugo. A seguire il tabellone di 3° con le teste di serie assegnate nell’ordine al 3.1 Jacopo Gamberini ed ai 3.2 Leonardo Pieracci, Emanuele Bonfatti ed Alessandro Vavalà. Nel tabellone principale n.1 Enrico Baldisserri (2.3), n.2 Lorenzo Carbone (2.4), n.3 Manuel Alberto Righi (2.7), n.4 Matteo Culcasi (2.8).

Risultati, 1° turno del primo tabellone: Gianluigi Piazza (Nc)-Mingxuan Chen (Nc) 6-3, 6-2.

2° turno: Alessandro Polidoro (4.5)-Fabio Grilli (4.5) 6-2, 4-6, 10-4.

3° turno: Giacomo Fossi (4.4)-Marco Draghetti (4.6) 6-2, 6-1, Riccardo Cembali (Nc)-Kevin Roda (4.4) 6-1, 6-3, Andrea Mantovani (4.5)-Massimo Bianchini (4.3) 6-3, 6-0, Nicola Tassinari (4.3)-Massimo Freguglia (4.5) 6-0, 3-6, 10-5.

4° turno: Nicolò Draghetti (4.2)-Christian Sciacqua (4.5) 6-4, 7-5, Giuseppe Falconi (4.1)-Stefano Senin (4.3) 6-1, 4-6, 10-4.

Il giudice di gara è Giulio Caprara, direttore di gara Amedeo Grandi.