Tennis, partiti i tornei al Cicconetti e Sarsina

Tennis
  • 12 settembre 2025
Lo staff della Polisportiva Circolo Sarsina
Lo staff della Polisportiva Circolo Sarsina

E’ scattato oggi il torneo nazionale Veterani del Ct Cicconetti, previsti quattro tabelloni, Over 45, Over 55 e Over 65 maschili e Ladies 40. Over 55, tabellone di 4°, primo turno: Alberto Grassi (4.5)-Ivo Giugliano (Nc) 6-1, 6-0. 2° turno: Roberto Meco (4.3)-Andrea Milano (4.2) 6-4 e ritiro.

Ai nastri di partenza il torneo di 3° categoria alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, il trofeo “Consorzio Caiec”. Si parte con la sezione Nc, a seguire quella di 4° con teste di serie assegnate ai 4.1 Federico Ricci, Enrico Rossi, Federico Melli, Christian Giacalone e Michele Rossi. Nel tabellone finale guida il seeding il 3.3 Nicolò Gerbino, seguito dall’altro 3.3 Andrea Borghetti e dai 3.4 Andrea Rinaldi e Fabrizio Mariani.

