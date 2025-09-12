Tennis, partiti i tornei al Cicconetti e Sarsina

E’ scattato oggi il torneo nazionale Veterani del Ct Cicconetti, previsti quattro tabelloni, Over 45, Over 55 e Over 65 maschili e Ladies 40. Over 55, tabellone di 4°, primo turno: Alberto Grassi (4.5)-Ivo Giugliano (Nc) 6-1, 6-0. 2° turno: Roberto Meco (4.3)-Andrea Milano (4.2) 6-4 e ritiro.

Ai nastri di partenza il torneo di 3° categoria alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, il trofeo “Consorzio Caiec”. Si parte con la sezione Nc, a seguire quella di 4° con teste di serie assegnate ai 4.1 Federico Ricci, Enrico Rossi, Federico Melli, Christian Giacalone e Michele Rossi. Nel tabellone finale guida il seeding il 3.3 Nicolò Gerbino, seguito dall’altro 3.3 Andrea Borghetti e dai 3.4 Andrea Rinaldi e Fabrizio Mariani.