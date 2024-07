Tennis, partiti gli Open del Tc Ippodromo e del Mi.Ma Mare e Pineta

CESENA. In pieno svolgimento il torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Ippodromo Cesena dotato di 1000 euro di montepremi. Sono ben 87 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 28 luglio. Si parte con il primo tabellone. 1° turno: Federico Greco (Nc)-Danilo D’Altri (Nc) 7-5, 4-1 e ritiro. 2° turno: Luca Giorgini (4.5)-Alberto Manzoni (Nc) 6-1, 6-0.

A seguire il secondo tabellone con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Francesco Vicini, Stefano Cenni, Fabio Vinetti, Andrea Rinaldi, Elia Michelangelo Cicognani, Gregorio Russo e Tommaso Alberti. Nel tabellone di 3° teste di serie nell’ordine ai 3.1 Gian Marco Ricci, Beniamino Savini, Enea Vinetti, Edoardo Pozzi, Giacomo Ercolani, Alessandro Manco, Gabriele Sgroi e Leone Spadoni. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine al 2.5 Nicola Filippi ed ai 2.6 Riccardo Ercolani, Jamal Urgese e Samuel Zannoni.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

CERVIA. Da lunedì il Circolo Mi.Ma Mare e Pineta di Milano Marittima ospita il torneo Open femminile, il 1° trofeo “Aedilia Srl”. Sono 32 le giocatrici al via, quelle con la classifica migliore sono le 2.7 Mia Chiantella, Sveva Azzurra Pansica, Evelyn Amati, Chiara Bartoli, Maria Silvia Marasca, Shalom Salvi ed Agnese Stagni, a seguire le 2.8 Anita Sassoli, Ilaria Rondinelli e Maria Vittoria Ranieri. Nel primo tabellone la n.1 è la 4.5 Matilde Lolli, poi il tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 3.1 Vittoria Muratori, Alice Vezzadini, Iris Sartini, Alice Rossi e Carlotta Mercolini. 1° turno: Giuditta Frontali (Nc)-Irene Fortunati (4.5) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli.