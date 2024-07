Tennis: partiti gli Open del Cerri e del Forum, i Veterani al Paradiso Cesenatico

CATTOLICA. Al via sabato un grande appuntamento, il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri, il trofeo Porsche “Augusto Gabellini”, giunto quest’anno all’11° edizione. Il torneo terrà banco fino al 20 luglio e con i suoi 5000 euro di montepremi complessivo si presenta al via con tanti motivi di interesse tecnico. Nel maschile sono 57 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Alessandro Marcantoni, Pietro Rinaldini, Edoardo Pozzi, Emanuele Giangiordano, Pietro Vagnini, Enea Vinetti, Francesco Mandelli ed il 3.2 Enea Carlotti. Nel tabellone finale guida le fila il 2.1 riminese Manuel Mazza (Tc Viserba), davanti ai 2.3 Luca Parenti, Alberto Morolli, i 2.4 Michele Mecarelli, Giuseppe Corsaro, Francesco Rastelli ed i 2.5 Sevan Bottari e Diego Sabattini. Avanzano Piergiorgio Morosini, Alfonso Orazi e Juri Gabellini.

1° turno: Piergiorgio Morosini (3.5)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 5-7, 10-5,

2° turno: Alfonso Orazi (3.5)-Jeremiah Tiger Pfister (3.5) 6-3, 6-3, Juri Gabellini (3.5)-Alex Mattioli (3.5) 6-4, 6-3.

Nel femminile (34 al via) tabellone di 3° guidato dalle 3.1 Aurora Portesani, Carlotta Mercolini, Alice Rossi e dalle 3.2 Aurora Lombardi e Chiara Giorgetti. Nel tabellone finale n.1 Francesca Dell’Edera (2.5), n.2 Marta Lombardini (2.5), Virginia Proietti (2.5) ed Anita Picchi (2.5). Ottimo esordio per due giocatrici del Tc Viserba, Sara Zaccaria e Jessica Barbieri.

1° turno Sara Zaccaria (3.5)-Federica Lena (3.5) 6-1, 6-4, Jessica Barbieri (3.4)-Agata Bravin (3.4) 6-1, 6-4, Stella Rosorani (3.4)-Debora Amadei (3.4) 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Roberto Scaioli, direttrice di gara Francesca Cerri.

FORLI’. E’ partito sui campi del Forum Tennis Forlì il torneo nazionale Open maschile. Si tratta del memorial “Antonio Bonivento”, trofeo “Rs Elettroimpianti” che scatta con un montepremi di 2000 euro. Sono 68 i giocatori al via suddivisi in tre tabelloni. Si parte con il tabellone di 4° che vede queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Luca Prati, Fabio Vinetti, Alessandro Gaudenzi ed il 4.2 Federico Pizzinelli. A seguire il tabellone dei 3° con n.1 Riccardo Cicinelli (3.1), n.2 Tommaso Servadei (3.1), n.3 Elia Galizzi (3.1), n.4 Gabriele Sgroi (3.1), n.5 Leonardo Venturi (3.1), n.6 Gian Marco Ricci. Poi il tabellone finale guidato dal 2.1 riminese Manuel Mazza, seguito dal 2.4 Leonardo Cattaneo, dai 2.5 Nicola Filippi che gioca in casa, Enrico Baldisserri, Francesco Cartocci e Mattia Bandini.

1° turno: Tomas Montevecchi (Nc)-Donato Cinquino (Nc) 6-1, 6-3. 2° turno: Riccardo Silvi (4.5)-Pier Francesco Golfarelli (4.5) 0-6, 6-3, 10-2. 4° turno: Francesco Passerini (4.2)-Federico Pizzinelli (4.2, n.4) 7-6 (1), 6-0, Nicolò Rusticali (4.3)-Franco Carlini (4.2) 6-2, 1-6, 10-5.

Il giudice di gara è Daniele Benedetti.

CESENATICO. Il Circuito regionale Veterani si sposta al Circolo Paradiso di Cesenatico per un importante torneo che vede in campo ben quattro categorie, Over 45, Over 55, Over 65 e Lady 40. Sono 80 i giocatori al via, con un’ottima qualità al vertice. Nell’Over 45 (25 giocatori al via) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine al 4.5 Francesco Sintini ed al 4.6 Andrea Gobbi, a seguire il secondo tabellone con n.1 Daniele Lusini (4.1) e n.2 Mirco Boschi (4.2) ed infine il tabellone finale guidato dai 3.1 Flavio Millari e Filippo Maestri. Turno di qualificazione: Francesco Sintini (4.5, n.1)-Sergio Martelli (Nc) 6-3, 6-1.

Nell’Over 55 (20 iscritti) queste le teste di serie. Primo tabellone: n.1 Roberto Golinelli, n.2 Delio Rinaldi, n.3 Stefano Cenni. Nel tabellone finale n.1 Domenico Litido (3.2), n.2 Corrado Badalucco (3.3).

2° turno: Antonio Babini (4.1)-Gianluca Dogana (Nc) 6-2, 6-0. Turno di qualificazione: Stefano Cenni (4.1, n.3)-Massimo Benvenisti (4.1) 6-2, 6-3.

Nell’Over 65 n.1 Alessandro Beccari (4.1). n.2 Franco Ghedini (4.1), n.3 Luigi Angelo Bertaccini (4.1), n.4 Gianni Davoli (4.2).

2° turno: Stefano Starvaggi (Nc)-Gerardo Manenti (4.6) 6-1, 6-1. 3° turno: Massimo Bianchini (4.4)-Redeo Biondi (Nc) 6-3, 6-3. 4° turno: Stefano Mambelli (4.3)-Alessandro Mattesini (4.2) 6-2, 6-0.

Le Ladies Over 40 (limitato alle 3.1) partono con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Elisabetta Dallari ed Elena Tarini, a seguire il tabellone principale che vede nel ruolo di favorite le 3.3 Manila Dall’Agata ed Elisabetta Zoffoli. 1° turno: Luigia Rasi (4.4)-Benedetta Gasparini (Nc) 7-5, 6-3. 2° turno: Rita Gualandi (4.3)-Giorgia Mercedes Parente (4.3) 6-1, 6-1, Cinzia Deborah Marchesi (4.4)-Desiree Ciampa (Nc) 6-7 (4), 6-3, 10-8.

Il giudice di gara è Marco Fucci.