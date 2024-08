Tennis, partiti gli Open al Cicconetti, al Ct Massa e al Russi Sporting Club

RIMINI. Primi match nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem” che con i suoi 4.500 euro di montepremi è uno dei più importanti nel calendario italiano.

Il torneo, che terrà banco fino al 9 settembre, vede al via alcuni dei più forti 2° categoria del panorama nazionale. Prove brillanti sui campi di casa per Massimiliano Agnello e Luca Lorenzi, in bella evidenza anche James Mohamed Aratari (Galimberti Tennis Team) e Francesco Contestabile (Tc Valentano).

2° turno tabellone di 3°: Massimiliano Agnello (3.3)-Bruno Rossi (3.5) 7-6, 6-4, Gianfilippo Falconi (3.3)-Valerio Aguirre Sambuci (3.5) 6-1, 6-1, Francesco Contestabile (3.3)-Cesare Andrea Castellani (3.5) 7-5, 1-6, 10-7, James Mohamed Aratari (3.3)-Pietro Corbelli (3.4) 6-4, 4-2 e ritiro, Luca Lorenzi (3.4)-Alessandro Cortesi (3.3) 6-3, 6-2.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

MASSA LOMBARDA. Entra nel vivo la 21esima edizione del trofeo “Oremplast”, il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda, dotato di 5000 euro di montepremi. E’ la prima edizione del memorial “Oreste Pagani”. Avanzano nel primo tabellone dei 2° categoria, tra gli altri, Tommaso Servadei (Tc Faenza), Romeo Falconi (Tc Faenza) e Rafael Capacci (Tennis Villa Carpena), entra nel tabellone finale Andrea Valli (Polisportiva 2000 Cervia).

Turno di qualificazione: Leone Spadoni (3.1, n.1)-Mattia Sartoni (3.3) 6-4, 6-4, Gianfilippo Falconi (3.3)-Leonardo Venturi (3.1, n.2) 7-6 (5), 6-4, Leonardo Pieracci (3.1, n.5)-Francesco Cervellera (3.3) 6-3, 6-1.

Ora il tabellone 2.6-2.8 che vede nel ruolo di principali teste di serie nell’ordine i 2.6 Jamal Urgese, Nicholas Scala, il 2.7 Tommaso Filippi ed i 2.8 Marco Caporali, Alessandro Venuta, Andrea Valli e Rafael Capacci.

1° turno: Federico Bolognesi (3.4)-Alessandro Orlandini (2.8) 3-6, 7-6 (2), 6-3, Tommaso Servadei (3.1)-Dario Zamagna (2.8) 7-5, 4-6, 6-0, Romeo Falconi (2.8)-Giulio Malaguti (3.1) 6-3, 6-3, Rafael Capacci (2.8, n.7)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-1, 6-4. Turno di qualificazione: Andrea Valli (2.8, n.6)-Lorenzo Galuppi (3.1) 6-3, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice arbitro Roberto Montesi, direttrice di gara Maria Cristina Guidani.

RUSSI. Con i primi incontri della sezione iniziale (quarta categoria fino a 3.3, che qualifica due giocatori al tabellone di terza categoria, da cui saranno quattro i promossi al main draw) prende il via nel pomeriggio di sabato 31 agosto l’Open “Fira di Sett Dulur di Russi”, ormai classico appuntamento maschile e femminile che terrà banco fino al 17 settembre (chiusura della tradizionale sagra cittadina) sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club.

Sono 25 i giocatori al via nella prova maschile (montepremi 1300 euro), guidati dal 2.3 Michele Vianello (Ct Zavaglia Ravenna), vincitore della passata edizione, dal 2.5 Mattia Bandini (Tennis Club Faenza), dal 2.6 Jacopo Antonelli (Country Club Molfetta) e dai 2.7 Manuel Alberto Righi (Tc Nettuno Bologna) e Jack Langley Chapman (San Marino Tennis Club).

Si parte dunque con la prima sezione, in cui il giudice di gara Paride Gordini (assistente Antonio Zangaro) ha assegnato le teste di serie a Mattia Sartoni (3.3, Tc Faenza) e Antonio Danilo Uva (3.4, Ct Bagnacavallo), mentre poi il tabellone dei 3.1 è guidato dal “padrone di casa” Riccardo Cicinelli e da Edoardo Lanza Cariccio (Ravenna Sport Center).

Nel femminile (700 euro di montepremi) le big sono Giulia Tozzola (2.5, Alex Rambelli Academy), le 2.6 Alessia Ercolino e Sandy Mamini, entrambe portacolori del Tc Faenza, e Teresa Cinquino (2.7, Tc Rignano). Tre le giocatrici che approderanno al tabellone principale da quello di terza categoria, dove classifica alla mano le favorite sono Nicole Ballotta (Virtus Bologna) e Angie Bentini (Tc Faenza).