Tennis, partita la tappa del circuito Junior Tour al Forum per Under 10-12-14

FORLI’. Primi match sui campi del Forum Tennis Forlì per una grande rassegna giovanile di valore nazionale. Si tratta di una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, per un totale di 262 giocatori in campo fino alle finali in programma il 9 febbraio. Vediamo i protagonisti. Solo a livello Under 10, tra maschile e femminile, gli iscritti sono 40.

Under 10 femminile, 1° turno: Anna Ferrari-Martina Pinti 2-6, 6-1, 10-6, Vittoria Arginelli-Amelia Valentini 6-2, 6-1, Maddalena Ranzieri-Stefania Medeea Samoila 6-1, 6-3.

Nell’Under 12 maschile (58 iscritti) primo tabellone riservato agli Nc, secondo tabellone con teste di serie assegnate nell’ordine a Mattia Ballarini, Matteo Campana, Riccardo Degli Angeli, Alessandro Bonetti e Riccardo Cricca, nel tabellone finale a Mattia Bongiovanni, Robert Sebastian Cadar, Diego Gentile e Gabriele De Vita.

1° turno del primo tabellone: Achille Amadio-Michele Zanetti 6-1, 6-1, Lorenzo Xella-Tommaso Mazzotti 6-1, 4-1 e ritiro, Romeo Mazzolini-Cesare Imbroglini 6-1, 6-2, Denny Bentini-Tommaso Scungio 7-5, 6-2, Andrea Magnoni-Jacopo Nicolucci 6-1, 6-0, Alessandro Bisi-Mattia Padovan 6-3, 6-1, Lorenzo Verratti-Noah Prati 6-2, 6-0, Patrick Balc-Alessandro Pinto 6-1, 7-6 (3), Lorenzo Vitale-Ludovico Tura 6-3, 6-4, Michele Nanni-Michele Catalano 6-4, 6-2.

Nell’Under 12 femminile (30 al via) primo tabellone Nc, nel secondo teste di serie nell’ordine Arianna Storani e Mia Zanzi, nel tabellone finale ad Anna Foschini e Dalila Tagliaferri. Nell’Under 14 maschile (ben 95 iscritti) prima sezione Nc, nella sezione di 4° teste di serie assegnate nell’ordine a Timofey Levchenko, Francesco Zanzini, Francesco Moretti, Samuele Michelini, Luca Magnoni, Nicolò Maldini e Francesco Camagni, tabellone finale con n.1 Pietro Tombari, n.2 Mattia Spizzica, n.3 Alessandro Bacchini, n.4 Alessandro Cardinaletti, n.5 Lorenzo Cordella, n.6 Marco Menichetti, n.7 Alessandro Casanova e n.8 Cesare Biondi.

1° turno: Leonardo Vallini-Giuseppe Incampo 4-4 e ritiro, Simon Carri Bernini-Alessandro Morigi 6-1, 6-1, Gianmarco Pompignoli-Francesco Di Tante 3-6, 6-2, 10-1.

Nell’Under 14 femminile (39 iscritte) si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Lucrezia Vanni, Greta Amaducci, Ylenia Guaitoli e Beatrice Zamboni, nel tabellone finale a Serena Pellandra, Emma Lanzoni, Sofia Foggia ed Eliza Andra Deaconu. 2° turno: Sofia Bianchi-Amelia Cavicchio 6-2, 6-4.

Il giudice di gara per il tabellone è Walter Naldoni, per le gare sono Graziano Farolfi e Marco Gatti, direttore di gara Mauro Emiliani.