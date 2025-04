Tennis: partita la Coppa delle Viole al Ct Zavaglia: il torneo del Paradiso entra nel vivo

RAVENNA. Primi match sui campi del Circolo Tennis Zavaglia per una classicissima del tennis giovanile italiano, la Coppa delle Viole, giunta alla 46esima edizione. Si parte con i primi tabelloni con rilevanza nazionale, quelli Under 10 e 12 che hanno radunato ben 99 giocatori.

Under 10 maschile, 1° turno: Giosuè Gasparelli-Diego Fiorani 6-4, 6-1, Pietro De Cesare-Enrico Baroni 6-1, 6-1. 2° turno: Giacomo Alesio-Elia Pini 6-1 e ritiro, Edoardo Caniato-Diego Pedro Soricelli 6-1, 6-1.

Under 10 femminile, 1° turno: Martina Taioli-Emma Liera 6-4, 7-5. Turno di qualificazione: Sofia Bindella-Vittoria Korneva 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 femminile si parte con il tabellone Nc, a seguire quello finale con Anna Foschini n.1 ed Emma Veronesi n.2.

Turno di qualificazione: Sophia Zoumbare-Ginevra Babini 6-0, 6-0, Bianca Rasi-Isabella Dalmonte 6-2, 6-0, Anna Santi-Rosa Rizzo 7-5, 6-2.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Davide Bonazza, n.3 Enea Corazza, n.4 Alessandro Marcolini, n.5 Federico Montuschi.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Federico Montesi-Gianmarco Spaggiari 6-3, 6-1, Riccardo Martinelli-Giuseppe Ferrazzano 6-0, 6-1, Leonardo Berti-Tommaso Andreoli 6-3, 6-0.

Dal 25 aprile scatteranno i tabelloni Under 13-14 e 15, maschili e femminili, che saranno le qualificazioni regionali per i campionati italiani. Nei sei tabelloni in programma sono quasi 200 gli iscritti, ma in questo caso le iscrizioni sono ancora aperte.

Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore del torneo Omar Urbinati.

CESENATICO. Sui campi del Centro Tennis Paradiso avanza il secondo torneo nazionale di 3°-4° categoria, maschile e femminile.

Nel maschile conquistano il 4° turno nel tabellone finale Alessandro Monti, uno scatenato Luca Pompei, Jacopo Canini e Filippo Flamigni.

2° turno: Giacomo Sgubbi (3.5)-Andrea Borghetti (3.3) 6-1, 3-6, 10-4, Mario Borghi (3.4)-Andrea Pacchioni (4.1) 6-4, 6-1, Filippo Terenzi (3.3)-Francesco Mazza (4.1) 2-6, 6-3, 10-3, Luca Lorenzi (3.3)-Alessandro Laganà (3.4) 4-6, 7-6 (4), 10-6, Nicolò Gerbino (3.3)-Matteo Casadei (3.5) 6-4, 6-2.

3° turno: Jeremiah Tiger Pfister (3.5)-Filippo Pracucci (4.2) 6-4, 6-2, Maxim Sergeevich Uslamin (4.1)-Riccardo Delle Site (3.3, n.8) 4-6, 6-1, 10-6, Francesco Passerini (3.4)-Fabrizio Foronci (3.3, n.9) 6-2, 6-2, Alessandro Monti (3.3)-Luca Ruggeri (3.3) 6-4, 6-4, Luca Pompei (4.4)-Leonardo Bartoletti (3.3) 6-0, 6-1, Jacopo Canini (3.3, n.11)-Filippo Urbini (3.4) 7-5, 6-0, Filippo Flamigni (3.3, n.7)-Nicolò Ceccarelli (3.4) 7-5, 2-6, 10-1.

Sono 28, invece, le iscritte al torneo femminile, che prevede un primo tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Cristina Carattoni, Benedetta Patimo, Emma Ceccarelli e la 4.2 Valentina Benati, poi il tabellone finale con teste di serie assegnate nell’ordine alla 3.2 Lucrezia Cavalieri ed alle 3.3 Valentina Giulianini ed Aurora Baldassarri.

Turno di qualificazione: Daniela Morigi (4.3)-Benedetta Patimo (4.1, n.2) 3-6, 7-5, 10-7.

1° turno tabellone finale: Bernadetta Soriano (4.2)-Silvia Morandi (3.4) 7-6 (4), 2-6, 10-8. La prima a raggiungere le semifinali è stata Aurora Baldassarri (3.3), testa di serie n.3 e portacolori del Ct Massa.

Intanto, sempre sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico, è in programma il 26 e 27 aprile un torneo Tpra di doppio misto e singolare femminile.