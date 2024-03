Tennis: parte la fase di qualificazione del tricolore Under 14 maschile, i risultati del Road to Foro al Tc Faenza

RIMINI. Scatta sabato (dalle 14.30) la prima fase di qualificazione del campionato italiano Under 14 maschile. Nel primo girone impegnati Tc Viserba C (Tommaso Brocchi e Filippo Ricciardi), Ct Venustas (Federico Timpanaro, Lorenzo Praconi, Enrico Castelli ed Alessandro Venturini), Tc Coriano A (Michelangelo Mami, Diego Pasquinoni e Federico Sanchi) e San Marino Tennis Club (Nicolò Bollini, Gian Nicola Lonfernini e Leonardo Pedrella Moroni). Primo turno: Tc Viserba A-Tc Coriano A e Ct Venustas-San Marino Tennis Club. Nel 5° girone Tc Castelbolognese (Gianluca Bassi e Leonardo Sisti) e Tc Viserba B (Alessandro Damiani e Lorenzo Manco). Prima giornata: Tc Castelbolognese-Sport Club Ozzano e Ct Bologna-Tc Viserba B. Tutto romagnolo il 7° girone con Ct Rimini (Pietro Decimo Gradoni, Ettore Frigieri ed Enea Falconi), Tc Coriano B (Leonardo Giuliani, Zeno Zani, Francesco Palmieri e Pietro Fabbri), Ct Cicconetti B (Thomas Roccati e Luca Ricci) e Ct Cesenatico (Giacomo Alai, Giacomo Benvenuti e Giacomo Bussolotto). Nel 1° turno: Ct Rimini-Ct Cicconetti B e Tc Coriano B-Ct Cesenatico. Nel 9° girone l’Asbi Imola B (Federico Negroni e Christian Di Sabatino) fa il suo esordio in casa contro il Ct Argenta. Nell’11° girone quattro squadre romagnole Polisportiva Buscherini (Santiago Riva e Daniel Ruffilli), Tennis Villa Carpena, Polisportiva 2000 Cervia (Elia Iannuzzi ed Andrea Valzania) e Ct Cerri Cattolica (Pietro Gerani, Vittorio Patrignani ed Enea Cristofanelli). Primo turno: Polisportiva Buscherini-Polisportiva 2000 Cervia, Tennis Villa Carpena-Ct Cerri.

Altro poker di squadre romagnole nel 13° girone con Tc Faenza D (Giacomo Da Ru, Lorenzo Bentiviglio e Giacomo Covezzi), Ct Cacciari (Giacomo Ventura, Alessandro Bedeschi, Matteo Marabini e Samuele Mazzanti), Asbi Imola A (Nicola Papageorgiou e Manuel Morini) e Ct Cesena (Filippo Caminati, Tommaso Patrignani, Francesco Moretti e Leonardo Conti). Prima giornata: Tc Faenza D-Asbi Imola A e Ct Cacciari-Ct Cesena. Nel 14° girone schierate Forum Tennis Forlì (Matteo Rossi, Giuseppe Coromano, Michele Valpiani e Leone Bertaccini), Ct Casalboni Santarcangelo (Francesco Martinini e Carlos Bevilacqua), Tc Riccione B (Enrico Curiazio e Davide Capodagli) e Polisportiva Soglianese (Yari Mussoni, Luca Bertozzi ed Alessandro Gozzi). 1° giornata: Forum Tennis Forlì-Tc Riccione B e Ct Casalboni-Pol.Soglianese. Nel 17° girone impegnate Tre Colli Brisighella (Tommaso Spoglianti, Carlo Alberto Visani e Francesco Arbia), Ct Massa B (Alessandro Rivola e Paolo Folli), Suzanne Lenglen 2 (Samuel Cavallini, Alessandro Minguzzi, Riccardo Vecchi e Stefano Morandi) e Tc Faenza C (Thomas Mazzanti, Gian Battista Merlini, Leone Matteo Geri e Francesco Mini). Primo turno: Tre Colli Brisighella-Suzanne Lenglen 2 e Ct Massa B-Tc Faenza C.

FAENZA. Avanza verso le battute finali al Tennis Club Faenza la tappa provinciale ravennate del Road to Foro di 4° categoria, maschile e femminile. 2° turno: Nicolò Rusticali (4.5)-Luciano Lambertucci (4.5) 5-7, 7-6, 10-6, Andrea Giorgi (4.4)-Enrico Lega (Nc) 6-3, 6-4, Fabrizio Drei (4.4)-Marco Dalmonte (Nc) 6-1, 6-0, Andrea Giorgi (4.4)-Enrico Lega (Nc) 6-3, 6-4. 3° turno: Franco Cavallo (4.2)-Fabio Vinetti (4.2) 6-1, 6-1, Filippo Nostri (4.4)-Andrea Cavassi (4.5) 6-4, 6-2.

Nel doppio maschile queste le teste di serie, nell’ordine Casadei-Mari e Montefiori-Catallo. 1° turno: Naldoni-Nostri b. Giorgi-Ceroni 6-4, 3-6, 10-6, Lambertucci-Farina b. Mazzotti-Donati 6-2, 6-4. Quarti: Luciani-Lamattina b. Bertaccini-Cappelli 6-4, 7-6.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.