Tennis, parte l’Open maschile di Pinarella

Scatta oggi sui campi del Circolo Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale Open maschile di 2° categoria (limitato al 4° gruppo), il trofeo “Golfetta” dotato di 500 euro di montepremi. Notevole il numero degli iscritti, ben 124, per questo torneo che si concluderà il 16 febbraio dopo due settimane di battaglie. A guidare la lista degli iscritti, in termini di classifica, il 2.4 Sevan Bottari, che si allena proprio sui campi del Ten con il maestro Christian Rosti, a seguire i 2.5 Leonardo Iemmi, Nicola Ravaioli, Pietro Ricci, Diego Sabattini e Mattia Bandini, davanti ai 2.6 Luca Bartoli, Tommaso Filippi, Riccardo Parravicini, Alex Guidi e Federico Baldinini. Si parte con la sezione intermedia che vede come teste di serie nell’ordine i 3.1 Beniamino Savini, Andrea Monti, Federico Strocchi, Jacopo Liverani, Axel Cremonini, William Di Marco, Alessandro Naso, Enea Carlotti, Riccardo Muratori, Lorenzo Bucaletti e Diego Tarlazzi.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.