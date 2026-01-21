Tennis parte l’Open di Cesena al Ct “Ronconi”

Terra rossa battuta, linee di campo lucidate. Al Circolo tennis “A. Ronconi” di Cesena è tutto pronto per accogliere il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico”, torneo Open maschile in programma da domani, giovedì 22 gennaio, al 3 febbraio. In campo 92 tennisti da tutta Italia e 9 cesenati, di categoria tra il 3.1 e 2.1, scenderanno in campo senza risparmiarsi e puntare al premio per il vincitore di 500 euro (montepremi 1500 euro). Le prime due teste di serie dell’edizione 2026 saranno Alberto Bronzetti e Daniel Bagnolini (entrambi 2.1). Tra i partecipanti anche Edoardo Ghiselli, Alex Cremonini e Diego Tarlazzi, i migliori Under 14 a livello nazionale. L’ingresso al pubblico è gratuito.