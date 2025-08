Tennis, parte il torneo Veterani a Riccione

Il circuito regionale Veterani fa tappa da domani, giovedì 7 agosto al Tennis Club Riccione con il torneo nazionale Over 45, 55, 65 maschile ed il Lady 40 femminile. Sono 72 nel complesso i giocatori che si daranno battaglia fino al 17 agosto sui campi del Club della Perla Verde. Nel torneo Over 45 (22 iscritti) si parte con il primo tabellone di 4° nel quale il n.1 è Enrico Romagnoli (4.1), n.2 Daniele Mastromattei (4.1), n.3 Alfonso Marra (4.1), a seguire il tabellone dei 3.5 con Andrea Bonivento n.1, Gianluca Pagliuca n.2 e Villiam Ricci n.3, nel tabellone finale guida le fila il 3.1 Stefano Torrisi seguito dal 3.3 Francesco Pratelli. Il più numeroso è il tabellone Over 55 (34 al via), anche qui primo tabellone Nc, poi il secondo tabellone per i 4° categoria con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Stefano Menini, Paolo Galbiati, Marino Masi, Patrizio Morini ed il 4.2 Fabrizio Cristoni. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.2 Paolo Passerini e Pietro Montemaggi ed ai 3.3 Stefano Fiandri e Leonardo Bertozzi. Nel tabellone femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 3.3 Rosario Margarita Dominguez e Laura Manizza. Il torneo è diretto dal giudice di gara Simone Lusini.