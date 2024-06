Tennis, parte il torneo giovanile del tc Faenza

Il Tennis Club Faenza ospita da oggi una bella tappa del circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour riservata alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Nel complesso sono 86 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 32 solo a livello di Under 10.

Under 12

Nell’Under 12 maschile i giocatori con miglior classifica sono nell’ordine Riccardo Briganti, Mattia Vincenzi e Cesare Biondi. Mentre in uqello femminile Caterina Cova è la numero 1.

Under 14

Nell’Under 14 femminile guidano le fila Ludovica Altini ed Angie Bentini, nel maschile (23 iscritti) i big sono il 3.1 Riccardo Bogdan Pastrav, il 3.2 Pietro Tombari ed i 3.4 Ian Catallo, Marco Menichetti e Frederick Cortesi. Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.