Tennis: parte domani l’Open “Ida Rubini” al Tc Ippodromo, è cominciato il Trofeo del Gelso al Ct Venustas

CESENA. Scatta domani al Tennis Club Ippodromo di Cesena la terza edizione del torneo Open maschile “Ida Rubini”, una grande rassegna nazionale che terrà banco sui campi del Club cesenate fino al 5 luglio, dotata di un montepremi di 10.000 euro.

Sono già 126 i giocatori che hanno dato la loro adesione, ma le iscrizioni sono ancora aperte e per i big c’è tempo fino alle 12 del 25 giugno, quindi il parterre si allargherà ancora di più, soprattutto nei quartieri alti. Al momento hanno già dato la loro adesione i 2.1 Manuel Mazza, il riminese campione uscente, il cervese Daniel Bagnolini e Matteo Dal Zotto, a seguire i 2.2 Nicolas Bianchi, Luca Parenti, il forlivese Jacopo Bilardo, l’imolese Enrico Baldisserri ed i 2.3 Nicola Filippi, Nikodije Trivunac e Nicola Ravaioli. Intanto sono stati sorteggiati i primi due tabelloni. In quello di 4° le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Thomas Guidi Zoffoli e Nicola Tassinari, nel tabellone di 3° i big sono i 3.1 Gianfilippo Falconi, Alessandro Naso, Francesco Muratori, Luca Lorenzi, Lorenzo Ravaglia, Ernesto Stentella Liberati, Julian Manduchi, Andrea Tinarelli, Enea Carlotti, Pietro Tombari, Lorenzo Marchioni, Davide Ruggeri e Pietro Rinaldini.

IGEA MARINA. Primi match sui campi del Circolo Tennis Venustas nel classico torneo nazionale Under 12-14-16, maschile e femminile, il Trofeo del Gelso dedicato ai giovani prospetti. Il torneo è scattato sabato per concludersi il 28 giugno. Sono 120 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma. Vediamo i ragazzi e le ragazze che godono dei favori del pronostico ed i primi risultati.

Nell’Under 12 femminile guida il gruppo Alessia Sofia Badea davanti a Stefania Medeea Samoila, Asia Montanari e Rebecca Dall’Olio.

1° turno: Iole Calcagno-Anita Brolli 6-0, 6-3.

Nell’Under 12 maschile (26 iscritti) si parte con la sezione Nc, poi quella intermedia con Gioele Romboli n.1 e Matteo Silvani n.2, ed il tabellone finale con Tommaso Cavassi n.1 e Pietro Allegra n.2.

Primo tabellone: turno di qualificazione: Enea Amir Donini-Roberto Battarra 7-5, 6-1, Samuele Merendino-Federico Cecchi 6-2, 6-1, Riccardo Rugi-Guglielmo Placucci 7-6 (4), 6-4, Kervens Villa-Davide Pagliarani 7-5, 6-1. 1° turno del secondo tabellone: Giovanni Genghini-Samuele Merendino 6-1 e ritiro.

Nell’Under 14 femminile la giocatrice da battere Bianca Amadei seguita da Anna Gennari, nel maschile (42 iscritti) si parte con la sezione di 4° con Leo Mazzarini n.1, Davide Bendandi n.2, Riccardo Degli Angeli n.3, Luca Bertozzi n.4, Alessandro Pericoli n.5, Gianmaria Marchi n.6. Nel tabellone finale n.1 Alessandro Teodorani, n.2 Tommaso Cavassi, n.3 Tommaso Pilati, n.4 Francesco Zanzini.

2° turno del primo tabellone: Gianluca Collico-Lorenzo Bonantini 6-1, 6-0, Alessandro Morigi-Erik Zani 3-6, 6-3, 10-7, Mattia Scarpellini-Francesco Facondini 6-4, 6-4.

Nell’Under 16 femminile n.1 Sofia Baldani, n.2 Lucrezia Vanni, nel maschile (30 iscritti) si parte con il primo tabellone che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, n.1 Nicolò Brugioni, n.2 Manuel Morini, n.3 Leonardo Conti, n.4 Diego Lembo, nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Ian Catallo.

Primo tabellone, 2° turno: Ettore Torreggiani-Edoardo Tenti 6-2, 6-4, Lorenzo Del Prete-Tommaso Fattore 6-2, 6-4.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.