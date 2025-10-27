Tennis, Parmiggiani supera il 5° turno al Ten Sport

Primi match sui campi del Ten Sport Center per il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel tabellone maschile si parte con la sezione di 4° categoria. Primo tabellone, terzo turno: Giulio Paolantonio (Nc)-Andrea Gobbi (4.5) 3-6, 6-2, 13-11, Luca Amato (Nc)-Alessandro Becca (4.6) 6-0, 6-1, Samuele Di Fiore (Nc)-Valerio Saccomandi (4.6) 6-3, 1-6, 10-4.
Quarto turno: Marco Gottardo Mellina (4.5)-Marco Cantagallo (4.4) 2-6, 6-2, 10-6, Nicholas Simone (4.4)-Claudio Masinelli (4.4) 6-1, 6-0, Fabio Montebelli (4.3)-Giorgio Nardini (4.3) 6-2, 6-4. Quinto turno: Tommaso Parmiggiani (4.3)-Oreste Mezzetti (4.6) 6-4, 2-6, 10-8.
Anche nel torneo femminile si parte dal tabellone di 4° categoria, primo turno: Eloisa Colombelli (Nc)-Lorena Maritza Penate (Nc) 6-0, 6-2. Terzo turno: Federica Galeone (4.5)-Elisa Gentili (4.5) 7-5, 6-0.