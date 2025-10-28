Tennis, Parmiggiani e Martelli superano il 5° turno al Ten Sport

Primi match sui campi del Ten Sport Center per il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Primo tabellone, quarto turno: Marco Gottardo Mellina (4.5)-Marco Cantagallo (4.4) 2-6, 6-2, 10-6, Nicholas Simone (4.4)-Claudio Masinelli (4.4) 6-1, 6-0, Fabio Montebelli (4.3)-Giorgio Nardini (4.3) 6-2, 6-4, Luca Amato (Nc)-Enrico Borghi (4.4) 6-1, 7-6. Quinto turno: Tommaso Parmiggiani (4.3)-Oreste Mezzetti (4.6) 6-4, 2-6, 10-8, Marco Martelli (4.3)-Samuele Di Fiore (Nc) 6-0, 6-1.
Anche nel torneo femminile si parte dal tabellone di 4° categoria. Primo tabellone, terzo turno: Alessia Armenise (4.4)-Chis Frida Rodica (4.4) 6-1, 6-2. Quarto turno: Michelle Maietti (4.4)-Federica Galeone (4.5) 6-1, 6-4.