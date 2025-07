Tennis, Parmeggiani, Ortolani e Paladini in semifinale a Misano

Avanza sui campi del Misano Sporting Club, il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 femminile, quarti: Matilde Ortolani-Veronica Ciuffoli 6-0, 6-1, Giulia Paladini-Ginevra Baronciani 6-2, 6-0. Under 10 maschile, primo turno tabellone finale: Nicola Fabbri-Aron Ricca Boccardi 4-6, 6-3, 10-3, Nicolò Pazzaglini-Leonardo Pierpaoli 6-1, 6-2, Lapo Ricciardelli-Amir Lypka 6-2, 7-6, Fabio Medri-Emanuele Timpano 6-2, 6-7, 10-2.

Under 12 maschile tabellone finale, secondo turno: Filippo Dascalu-Mathias Tiboni 6-3, 6-2, Marco Mandelli-Roberto Ricca Boccardi 6-3, 3-6, 10-8. Under 14 maschile, primo tabellone, turno di qualificazione: Leonardo Cenciarini (n.1)-Davide Capodagli 6-0, 6-0, Luca Magnoni-Andrea Samorì (n.2) 6-4, 6-1. Under 14 femminile ottavi: Chiara Grieci-Emma Morelli 6-1, 6-3. In semifinale Anna Parmeggiani.