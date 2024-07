Tennis, Parmeggiani in semifinale a Misano

Sui campi del Misano Sporting Club si gioca il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 femminile, quarti: Rachele Gusella-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-0, Victoria Vivi-Margherita Jolie Casadei 6-2, 6-0. Under 12 maschile ottavi: Tommaso Volponi-Alessandro Bernabè 4-6, 7-6, 14-12, Carlos Leone Valentini-Alex Fregnani 6-2, 6-7, 10-5, Marco Fantini-Gianmarco Fiorletta 4-6, 7-5, 10-8. Under 12 femminile secondo turno: Camilla Brolli-Cecilia Corbelli 6-4, 6-0, Emma Morelli-Anna Gennari 6-3, 7-6. Under 14 femminile, quarti: Anna Parmeggiani (n.2)-Giulia Conti 6-3, 6-1. Under 14 maschile, primo turno tabellone finale: Leonardo Tana-Aso Mawlood 5-7, 6-3, 10-3.