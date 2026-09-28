Tennis, Parmeggiani e Benvenuti vincono a Reggio Emilia

Sui campi del Circolo Equitazione di Reggio Emilia è andato in scena nell’ultima settimana il Junior Masters Road to Bologna 2026 riservato alle categorie Under 9-11 e 13, maschile e femminile. Nell’Under 9 maschile vittoria di Alvise Scarpa (Sport Education) in finale su Nicolò Eviani (Tennix Training Center) 6-2, 6-4. Nell’Under 9 femminile successo di Beatrice Parmeggiani nel derby del Tc Riccione su Giada Sanchi 6-2, 6-2.

Nell’Under 11 maschile finale per il riminese Mattia Sena (n.2) che ha battuto in semifinale Giuseppe Gherardper 6-0, 6-2, prima di cedere in finale ad Alessandro Serra Zanetti (n.1) 6-7, 6-1, 6-2. Nel doppio maschile successo di Sena-Serra Zanetti in finale su Abbruzzese-Dentoni (n.2) 6-1, 6-4. Nel femminile successo di Beatrice Benvenuti (Tc Riccione). L’allieva della Ravenna Tennis Academy, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Emma Mattone 6-2, 6-4 e in finale Martina Pinti (Club La Meridiana) 7-5, 6-4. Nella finale del doppio Mattone-Ferrari (n.1) b. Ranzieri-Crestani 6-2, 6-2.