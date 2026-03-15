Tennis, Parmeggiani-Bala finale a Riccione

Alle battute finali sui campi del Tc Riccione il torneo femminile di 3° e 4° categoria, di singolare e doppio. Anna Parmeggiani batte Roberta Fabbri nel derby del Tc Riccione ed è stata la prima a raggiungere la finale (in programma domani), seguita dalla compagna di squadra Ioana Bala che nell’altra semifinale ha battuto 6-3, 6-2 Elisabetta Pastore.

Nel doppio successo della coppia composta da Camilla Mondolfi e Margarita Rosario Dominguez, testa di serie n.2, che in semifinale hanno battuto in semifinale 6-2, 6-0 Tonelli-Frontini (n.3) e in finale la coppia di casa Ioana Bala-Anna Parmeggiani (n.1) 6-2, 6-7, 10-3.