Tennis, Parenti-Carlotti in finale nel doppio a Viserba

Siamo alle battute finali sui campi del Tc Viserba nel torneo di pre-qualificazioni di 4° categoria maschile. Ottavi: Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Francesco Palmieri (4.2, n.16) 6-2, 6-2, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Adriano Amadio (4.1, n.12) 6-3, 6-4, Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Enrico Lugaresi (4.1, n.11) 1-5 e ritiro, Marco Gianfrini (4.1, n.3)-Fabio Montebelli (4.2, n.14) 6-3, 6-2, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Marco Fuschillo (4.1, n.7) 6-2, 6-3. Quarti anche per Romeo Fabbri (4.2, n.15).
Nel torneo di doppio in finale la coppia composta da Andrea Parenti e Guido Carlotti che in semifinale ha battuto 3-6, 6-2, 10-1 Cardinali-De Angeli (n.1).