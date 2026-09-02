Tennis, Parente nei quarti al Ten Sport

Entra nel vivo il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Agli ottavi Riccardo Marino, Gabriele Poggini, Tommaso Onofri e Roberto Pettinari. Maschile, 4° turno: Riccardo Marino (4.4)-Tommaso Patrignani (4.2) 6-3, 6-3, Gabriele Poggini (4.2)-Alessandro Monti (4.4) 0-6, 6-2, 10-5, Tommaso Onofri (4.3)-Marco Pirini (4.2) 6-0, 6-1, Roberto Pettinati (4.3)-Achille Amadio (4.2) 6-3, 6-2.
Nel femminile ottavi: Giorgia Mercedes Parente (4.4)-Anna Claudia Pellicelli (Nc) 6-2, 6-4.