Tennis, Paoli e Cantagalli avanti a Torre Pedrera

Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera organizza il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Under 14 maschile, secondo turno: Tommaso Lenzi-Riccardo Tarricone 6-2, 6-0, Riccardo Sbrollini-Lorenzo Bonantini 6-2, 6-2, Matteo Vecchio-Mattia Scarpellini 6-3, 6-3. 3° turno: Edoardo Casadei-Federico Ballerini 6-1, 6-2, Tommaso Semprini-Nicolò Orazi 6-3, 3-6, 10-8.
Under 14 femminile secondo turno: Lucia Di Felice-Stella Della Bartola 6-4, 6-2, Rebecca Raggini-Alice Ferretti 6-2, 7-5.
Under 16 maschile, sezione intermedia, terzo turno: Gianmaria Della Betta-Diego Pasquinoni 6-4, 6-2, Federico Paoli-Vittorio Patrignani 6-7, 6-4, 10-7, Lorenzo Praconi-Pietro Gerani 7-6, 6-3, Simone Cantagalli-Nicolò Piepoli 4-6, 7-5, 10-5.