Tennis, Paola Tampieri è la nuova responsabile della Scuola Formazione Tennis del Tc Faenza

FAENZA. Da questa stagione sportiva Paola Tampieri - ex n.256 nel ranking mondiale della Wta, attuale campionessa italiana di pickleball nel doppio femminile e nel doppio misto, nonché vice campionessa italiana nel singolo - è la nuova responsabile della Scuola Formazione Tennis del Tennis Club Faenza, che coinvolge circa 170 bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni. Prende il posto del maestro Mirko Sangiorgi, diventato coordinatore generale del circolo di via Medaglie d’Oro. “È un ruolo importante e stimolante – spiega Tampieri, tecnico nazionale –. Oltre a seguire il lavoro in campo, mi occupo anche della programmazione. Mi piace lavorare nella Scuola di Formazione, perché è fondamentale avere sempre l’entusiasmo necessario per trasmettere qualcosa agli allievi che iniziano a giocare. Anche al di là della minore componente agonistica, è bello vedere la passione, l’impegno e la costanza dei ragazzi, insieme al piacere che provano nel giocare a tennis”. La Scuola propone percorsi differenziati in base all’età e al livello di preparazione. “Per i più piccoli, nati nel 2021 e 2022, c’è il corso propedeutico, mentre il minitennis è rivolto ai nati nel 2019 e 2020 che hanno già frequentato un anno di propedeutico – prosegue Tampieri –. Per i ragazzi con spiccate capacità abbiamo creato i gruppi Orange, Super Orange, Green e Super Green. In questi gruppi abbiamo aumentato la durata degli allenamenti da un’ora a un’ora e mezza, così da garantire un lavoro di maggiore qualità, in linea con le indicazioni della Fitp”. L’attività della Scuola Formazione Tennis accompagnerà i ragazzi per tutto l’anno scolastico, fino al 31 maggio 2027, con una programmazione articolata in tre periodi. In campo, accanto a Paola Tampieri, ci sarà come sempre Andrea Bosi, istruttore di secondo livello ormai un punto di riferimento della Scuola, affiancati da Francesco Palmisano e da Enrico Amadori, nuovo arrivato da Forlì e istruttore di primo grado. Il passaggio di consegne è accolto con soddisfazione da Mirko Sangiorgi. “Sono contento di aver lasciato il ruolo a Paola, che ha tutte le qualifiche per ricoprirlo, essendo addirittura tecnico nazionale. Inoltre, ha sempre desiderato lavorare con i bambini ed è molto brava con loro”, sottolinea il coordinatore generale del circolo. Tra le novità della stagione c’è anche il coinvolgimento diretto di alcune giocatrici del club. “In continuità con la nostra politica, abbiamo portato in campo Sofia Regina, Aurora Fabbri e Clara Sansoni, tutte componenti della nostra squadra di Serie C e attualmente impegnate nel corso per diventare istruttrici di primo grado. Danno una mano ai maestri, soprattutto nel palleggio con i bambini. Le coinvolgiamo sia nella Scuola Formazione, sia nell’attività agonistica, perché rappresentano una risorsa preziosa per la crescita dei più giovani”, aggiunge Sangiorgi. Ai circa 170 iscritti della Scuola Formazione si aggiungono infatti i 40-45 ragazzi dell’attività Agonistica. Il movimento giovanile del Tennis Club Faenza raggiunge così complessivamente circa 220 atleti, a conferma della vitalità del settore giovanile del circolo di via Medaglie d’Oro.