Tennis: Pambianco, Catallo, Ruggeri e Ceccarelli in bella evidenza all’Open del Ct Cervia, avanza il Trofeo “Marchi” alla Pol.Vallesavio

CERVIA. Si gioca il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. In bella evidenza nel secondo tabellone del torneo cervese, dopo quello iniziale di 4°, Giovanni Pambianco (Ct Cervia), Ian Catallo (Tc Faenza), Luca Ruggeri (Tc Ippodromo) e Nicolò Ceccarelli (Ct Cesena), si qualificano Alex Vincenzi (Ten Sport Center) e Pietro Rossi (Ct Cesena).

3° turno: Marco Faoro (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-2, 6-4, Federico Antonini (3.3)-Matteo Rossi (3.5) 6-3, 6-3, Ian Catallo (3.3)-Alessandro Mariani (3.4) 3-6, 7-6, 10-4, Luca Ruggeri (3.2)-Jacopo Zani (3.3) 6-2, 6-3, Davide Ruggeri (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 6-3, 6-0, Alessandro Cavalieri (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-4, 6-1, Marco Faoro (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-2, 6-4, Nicolò Ceccarelli (3.3)-Francesco Bagli (3.4) 6-3, 6-2, Giovanni Pambianco (3.3)-Marco Mentili (3.4) 6-0, 6-2. 4° turno: Alex Vincenzi (3.2)-Andrea Covezzi (3.3) 6-4, 6-2, Pietro Rossi (3.2)-Luca Prati (3.4) 6-2, 6-2.

MERCATO SARACENO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio” scattato sabato e che terrà banco fino al 5 ottobre. Sono 36 gli iscritti a questo torneo diretto dal giudice di gara Loredana Amadori, mentre il direttore di gara è Raffaele Brunelli. Si parte con la prima sezione che vede in campo i giocatori Nc-4.2. Turno di qualificazione: Gianni Mengozzi (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.6) 6-3, 6-1, Marco Magrini (4.2, n.4)-Mariusz Borowski (4.4) 6-4, 4-6, 10-8, Luca Giorgini (4.3)-Massimo Benvenisti (4.2, n.2) 6-2, 6-2, Claudio Degli Angeli (4.2, n.5)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-1, 6-4, Michele Pretolani (4.4)-Luca Dragoni (4.2, n.1) 6-0, 6-3, Cristiano Savoia (4.2, n.3)-Alessandro Piraccini (4.3) 6-0, 6-1,

Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Flavio Guerrini, Emanuele Battistini, Federico Ricci, Cristian Barasa, Enrico Rossi, Lorenzo Francini. Avanzano Federico Melli, Iacopo Mariani, Simone Balzani e Giovanni Sgarbi.

1° turno tabellone finale: Federico Melli (4.1)-Andrea Samorì (4.1) 6-4, 6-1, Iacopo Mariani (4.1)-Davide Sgarzi (4.1) 7-6 (5), 6-4, Simone Balzani (4.1)-Christian Giacalone (4.1) 2-6, 6-2, 10-5, Giovanni Sgarbi (4.1)-Davide Bernabini (4.1) 7-6 (5), 6-2.