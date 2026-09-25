Tennis, Palmieri, Montebelli, Fabbri al 4° turno a Viserba

Avanza sui campi del Tc Viserba il torneo di pre-qualificazioni di 4° categoria maschile. Conquistano il 4° turno nel tabellone finale Francesco Palmieri (Tc Coriano), Adriano Amadio (Ct Rimini), Fabio Montebelli (Ct Cicconetti) e Romeo Fabbri (Tc Viserba).
Tabellone principale, secondo turno: Francesco Viret (4.3)-Manuel Rossi (4.3) 6-4, 6-2, Leonardo Giuliani (4.3)-Filippo Ricciardi (4.3) 6-3, 6-2, Marco Benassi (4.3)-Lorenzo Scarpellini (4.3) 6-3, 6-1, Tiziano Leonardi (4.3)-Giammarco Fratti (Nc) 6-0, 6-1, Stefano Rabitti (4.5)-Giorgio Nardini (4.3) 6-2, 6-1, Danilo Panciocco (4.3)-Pietro Paolo Nordio (Nc) 6-1, 6-1, Lorenzo Salvoni (4.3)-Giulio Grossi (4.5) 6-0, 6-3, Cristian Pucci (4.4)-Simone Cicognani (4.2) 1-6, 6-4, 10-7, Vittorio Patrignani (4.2)-Nicolò Mussoni (4.4) 6-2, 6-1, Claudio Masinelli (4.3)-Marco Sartini (4.5) 6-3, 6-3, Gianluca Manzi (4.3)-Claudio Focchi (4.5) 6-2, 6-1, Federico Crisafulli (4.3)-Simone Maggioli (4.5) 6-0, 6-2, Mauro Nicoletti (4.5)-Michele Moroni (4.3) 6-3, 1-6, 10-7.
Terzo turno: Francesco Palmieri (4.2, n.16)-Pierluigi Pennacchini (4.3) 6-1, 6-1, Adriano Amadio (4.1, n.12)-Tommaso Crescentini (4.4) 6-1, 6-0, Fabio Montebelli (4.2, n.14)-Francesco Saverio Gerboni (4.4) 6-3, 2-6, 10-5, Romeo Fabbri (4.2, n.15)-Marco Benassi (4.3) 6-4, 7-5.