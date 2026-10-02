Tennis, Paladini, Parenti, Fabbri, Turchi in semifinale a Viserba

Siamo alle battute finali sui campi del Tc Viserba nel torneo di pre-qualificazioni di 4° categoria maschile. Conquistano le semifinali Tommaso Turchi (Ct Cicconetti), Pietro Fabbri (Tc Coriano) e Andrea Parenti (Ct Cicconetti). Quarti: Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Marco Gianfrini (4.1, n.3) 3-6, 6-4, 10-6, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Romeo Fabbri (4.2, n.15) 6-2, 6-0, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Maurizio Bologna (4.1, n.4) 6-3, 0-6, 10-5, Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Alessandro Guzinschi (4.1, n.9) 6-1, 6-0.