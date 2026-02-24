Tennis, Paladini, Mancini, Sanchi e Sciutti vincono a Pesaro / GALLERY

Successi di Giulia Paladini, Thomas Mancini, Sofia Sanchi e Alex Sciutti nel torneo giovanile organizzato dal Circolo Tennis Baratoff di Pesaro. Giulia Paladini, portacolori del Galimberti Tennis Team, si è aggiudicata il tabellone Under 10 battendo in semifinale Nicole Gualco 6-1, 7-6 e in finale Sofia Bindella (Ct Fano) per 7-5, 6-0. Nell’Under 10 maschile successo di Thomas Mancini. Il portacolori del Tc Riccione ha battuto in semifinale Paolo Andolfi 6-1, 6-1 e in finale Leonardo Pierpaoli (Ct Osimo) 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile vittoria di Sofia Sanchi del Tc Riccione che ha regolato in semifinale Emma Mattone 7-6, 6-3 e in finale Rachele Calì (Ct “Guzzini” Recanati) 6-3, 6-3. Nell’Under 12 maschile sul gradino più alto del podio sale Alex Sciutti. Il portacolori del San Marino Tennis Club ha regolato in semifinale Tommaso Cenci 7-5, 6-4 e in finale Alessandro Andolfi (Ct Mosciano) 7-6, 6-7, 10-7.

Nell’Under 14 maschile ko in finale Leonardo Cenciarini. Il portacolori del Tc Riccione ha battuto in semifinale Eugenio Campodonico 7-5, 6-3, prima di venire sconfitto nel match-clou 6-4, 4-6, 10-3 da Davide Referza del Ct “Giuseppucci” Macerata.