Tennis, Paladini e Amadio in semifinale a Viserba

Dopo Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra) e Romeo Fabbri (Tc Viserba), anche Jacopo Paladini (Galimberti Team) e Adriano Amadio (Ct Rimini) conquistano le semifinali nel torneo di pre-qualificazione di 4° categoria maschile, singolare e doppio, in corso sui campi del Tc Viserba. Quarti: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.1) 7-6, 6-1, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1, n.5) 6-3, 4-6, 10-6, Jacopo Paladini (4.2)-Samuele Cardinali (4.3) 6-3, 6-4, Adriano Amadio (4.1, n.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.6) 4-6, 6-0. 12-10.

Doppio, semifinali: Amadio-Milano (n.1) b. Bianchi-Bucci 7-5, 6-1, Banini-Sartori b. Cenci-Prioli (n.2) 6-0, 7-5.