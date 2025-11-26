Tennis, Pagnoni protagonista a Fes

Edoardo Pagnoni continua a fare molto bene nella serie dei tornei Itf Junior Tour marocchini. Dopo le brillanti prove di Meknes, ecco i quarti nel torneo Itf di Fes (J30, terra). Il verucchiese portacolori del Tc Valmarecchia ha battuto all’esordio la wild-card locale Akram El Jaouhari 6-1, 6-3 e negli ottavi lo spagnolo Agustin Siancha Borlenghi (n.3) 2-6, 6-1, 7-5. Ora i quarti contro il cinese Jiacheng Li (n.5). Ma non è finita qui perché Pagnoni, in coppia con Federico Sartori, è in semifinale in doppio dopo le vittorie 6-0, 6-3 su Baudot-Myel (Fra-Mar) e 6-3, 6-4 sui marocchini Jabrani-Zouaoui (n.3). Ora contro i portoghesi Silva Costa-Vilaca (n.1).