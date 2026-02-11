Tennis: Pagnoni parte bene a Siroki Brijeg, Diana Rolli in campo a Dublino, prequalificazioni Bnl per Zannoni a San Gregorio

SIROKI BRIJEG. Edoardo Pagnoni parte alla grande nel torneo Itf Junior Tour bosniaco di Siroki Brijeg (J60, hard indoor). Il giocatore verucchiese allievo del Valmarecchia Sporting Club ha travolto all’esordio il croato Ivan Bracko (qualificato) per 6-2, 6-0 ed ora affronta il n.1 del seeding, lo sloveno Jost Pecovnik. Esce all’esordio l’altro verucchiese, Carlo Paci, battuto 6-7 (3), 6-3, 6-4 dal croato Matej Kukrika (n.4), stessa sorte per Daniele Longo, eliminato all’esordio (6-3, 6-1) dal montenegrino Luka Lukovac. Doppio, 1° turno: Paci-Pagnoni b. Dumbovic-Zuberbuehler (Cro) 7-6 (3), 5-7, 10-7, Longo-Pecovnik (Ita-Slo) battuti 6-2, 3-6, 10-8 da Mavracic-Zahirovic (Cro). Nei quarti Pagnoni-Paci contro Michshenko-Putic (Kaz-Srb, n.3).
DUBLINO. La riminese Diana Rolli in campo nel torneo Itf Junior irlandese di Dublino (J30, hard indoor). La romagnola gioca la prima fase a gironi nella quale ha battuto la testa di serie n.1, l’irlandese Laura Carvalho e Silvia Kracke per 2-6, 6-3, 10-8 dopo la sconfitta all’esordio contro la slovacca Adela Palanova. Ora nel gruppo A l’attende la sfida contro la lituana Roneta Kacinskaite.
SAN GREGORIO. Il bellariese Samuel Zannoni, portacolori del Tc Viserba, subito protagonista in singolare e doppio, con il compagno di squadra Jacopo Emanuele Riccardi, nel torneo di prequalificazione Bnl in corso al Circolo Monte Ka’Tira di San Gregorio di Catania (23.000 euro di montepremi complessivo, terra outdoor).
Nel maschile partono dal tabellone finale il 2.2 imolese Enrico Baldisserri ed il 2.4 Samuel Zannoni che ha esordito direttamente al 2° turno battendo 6-4, 6-1 il 2.5 Marco Maria De Pascalis. Doppio, 2° turno: Riccardi-Zannoni b. Guccione-Salemi 6-3, 7-6. Ottavi anche per Baldisserri-Bocchi (n.5).
Tra le big del tabellone finale la 2.2 riminese Marta Lombardini, testa di serie n.5, che farà il suo esordio direttamente al 3° turno.