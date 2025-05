Tennis, Pagliuca, Masi e Bonetti in tabellone a Riccione

Il Tc Riccione ospita il torneo di 3° categoria maschile, il 1° trofeo “Cibe Costruzioni”. In pieno svolgimento il tabellone di 4° che vede qualificarsi per il main-draw, tra gli altri, Gianluca Pagliuca (Virtus Bologna), ex portiere della nazionale di calcio, Maxim Sergeevich Uslamin (Tc Valmarecchia), Marino Masi (Tc Riccione) e Andrea Bonetti (Ct Cerri). Turno di qualificazione: Paolo Briolini (4.1, n.11)-Alessandro Gostoli (4.1) 3-6, 6-0, 10-4, Emanuel Vannucci (4.1, n.12)-Gianfilippo De Palma (4.1) 6-3, 7-6 (6), Gianluca Pagliuca (4.1, n.1)-Daniele Mingucci (Nc) 6-2, 6-1, Maxim Sergeevich Uslamin (4.1, n.3)-Simone Olivieri (4.3) 6-4, 6-2, Marino Masi (4.1, n.5)-Roberto Del Piccolo (4.2) 6-2, 6-2, Federico Tacchi (4.3)-Franco Ubalducci (4.3) 6-0, 6-3, Andrea Bonetti (4.1)-Christian Nicolini (4.1, n.7) 4-6, 6-0, 11-9.